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Gündem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sandığından Erdoğan çıktı
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sandığından Erdoğan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:09:00 -
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sandığından Erdoğan çıktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in seçim bölgesi Ordu'da oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 196 oy çıkarken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 110 oy çıktı.

AK Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, oyunu kullanmak için Altınordu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

327 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 196 oy çıktı.

Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 110 oy çıkarken, Sinan Oğan'a 19 oy çıktı. Muharrem İnce'ye atılan oy ve geçersiz oy bulunmazken, 2 boş oy çıktı.

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