Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sınıfta kalmak artık...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.
Detaylar eklenecek...
İflas raporu: 2022’de şirket iflasları arttı açıklaması geldi! Dikkat çeken rakam bilgisini paylaştılar! Türkiye'de azaldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.
Detaylar eklenecek...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23