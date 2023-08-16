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Eğitim Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sınıfta kalmak artık...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sınıfta kalmak artık...

Yeniakit Publisher
2023-08-16 12:04:00 -
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sınıfta kalmak artık...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.

Detaylar eklenecek...

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