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Eğitim Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sınavlar hakkında flaş açıklama
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sınavlar hakkında flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs tedbirlerince tekrar uzaktan eğitime geçilmesi sonrasında öğrenci ve velilerin kafasında oluşan sınav karışıklığına dair, "Birinci dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Sınavlar iptal olmadı, sadece ertelendi" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:12:00 -
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sınavlar hakkında flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vakalarının artmasının ardından okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçmesiyle birlikte sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

"İptal olmadı, sadece ertelendi"

Bakan, özellikle sınav sistemi ile ilgili karışıklığı gidermek için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam"

4 Ocak'a kadar uzaktan eğitim yapılacak

Yeni koronavirüs tedbirleri sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini açıklamıştı. Bakan Selçuk, konuyla ilgili açıklamasında "Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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