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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! İsteğe bağlı olacak

Öğrencilere karnelerinin 18 Haziran'dan itibaren verileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitim olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 10:09:00 - 2021-06-01 10:43:27
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! İsteğe bağlı olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz döneminde yapılacak telafi eğitimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları;

Biz bu sınırlamalardan kaynaklanan akademik ve sosyal ihtiyaçlar için araştırmalar yaptık. Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitim olacak. Karneleri 18 Haziran'dan itibaren vereceğiz.

"Yaz boyunca okullar açık olacak"

Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

fesuphanellah

Ya Allah aşkına bişey anlayaniniz var mı.
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nurattin

7 hzrn okul açacak 18 hzrn karne verecek . isteyen gidecek istemiyen gitmeyecek. Birde adı telafi eğitimi olacak. Yani bu kadar mı Tutarsızluk olur. Çocuklar ölmüş ağlayanı yok
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