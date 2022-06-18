Milli Eğim Bakanlığı Müfettişi Avukat Onur hafızların giyim kuşamını hedef aldı!

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Milli Bakanlığı eski Müfettişi Avukat Kemal Onur, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde hafızlık eğitimini tamamlayan talebeleri hedef aldı.

İstanbul Arnavutköy'de, hafız olan gençler icazet töreninden önce, sarık ve cübbeleri ile yürüyüş yaptı.

Av. Onur, hafızları hedef aldığı yazısında, "Laiklikten ayrılarak şeriata gidiş çabaları!" başlığını kullandı.

Ülkemizdeki dini eğitimleri hedefe koyan Kemal Onur, "Stratejik eğitim planlaması, geleceğe dönük ülke gereksinmesi hiç düşünülmeden, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde 108 İlahiyat ve 38 İslam ilimleri fakültesi açılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Diyanet Akademisi' açma girişimi, şeriata dönük medrese özentisi olma yanında, laikliğin çiğnenmesi; anayasamızla koruma altına alınan 'Öğretim Birliği Yasası’nın' açıkça yok sayılmasıdır!" dedi.

'Tuzun koktuğu noktadayız'

Yazısına hafızların giyim kuşamını hedef alarak devam eden Avukat Onur, şu ifadeleri kullandı:

Üstelik iktidarın geniş hoşgörüsü altında, şapka devrimi yapılmamış gibi, dinsel icazet töreni ile öğrenim yaşındaki kavuklu öğrencilerin, akın akın sokaklarda gövde gösterisi yapmaları, anayasamızda, uyulması zorunlu olan laik ilke ve devrim ruhu ile bağdaşmamaktadır. Kısaca, bu iktidar döneminde dinsel eylemler konusunda sözün bittiği, tuzun koktuğu noktadayız!