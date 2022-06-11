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Teknoloji Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor 3 ülke sözleşme bekliyor
Teknoloji

Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor 3 ülke sözleşme bekliyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu için çalışmalara hız verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 19:24:00 -
Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor 3 ülke sözleşme bekliyor

3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi. MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, “Yürüttüğümüz projelerin en önemlilerinden biri olan Milli Deniz Topu’nun liman, seyir ve kontrol atışlarını gerçekleştireceğiz. Projemizle çok büyük bir başarıya imza atmış olacağız. Envanterdeki en önemli ihtiyaçlardan bir tanesini tamamıyla yerli olarak değerli çalışma arkadaşlarımız ve çözüm ortaklarımızla beraber hayata geçirmenin büyük gururu içerisindeyiz. Silah sistemini bitirdik ama en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de 76 milimetre mühimmatı. Bunun da testlerinin başarıyla geçtiğini paylaşmaktan gurur duyuyoruz. 76 milimetre mühimmatı da yerli olarak önümüzdeki süreçte değerli kuvvetimizin hizmetine sunacağız” dedi.

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