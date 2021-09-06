  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Usame Bin Ladin'in oğlundan İsrail kararı
Obüsler artık daha hızlı: Elektrikli fırtına!
Milli Takımda Zeki Çelik şoku
İran’dan Afganistan açıklaması: Seçimlere dayalı sistem kurulmalı
Spor Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da altın madalya kazandı
Spor

Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 07:51:00 -
Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da altın madalya kazandı

 Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonun paralel bar aleti finalinde yarışan Sercan Demir, 14.500 puanla birincilik elde etti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay