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Spor Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:38:02 -
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İZMİR (AA) - Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Cimnastikçi İbrahim Çolak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İbrahim Çolak, "spor", "haber" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" adlı fotoğrafına oy veren İbrahim Çolak, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" adlı fotoğrafını, yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" isimli fotoğrafını oyladı.

İbrahim Çolak, tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu ve 2020'yi özetlediğini belirtti. Formula 1'i anlatan bir belgesel izlediğini o nedenle Lewis Hamilton'un fotoğrafı seçtiğini kaydeden İbrahim Çolak, Hamilton'u çok başarılı bulduğunu söyledi.

İbrahim Çolak, kendisinin bugüne kadar hayvan beslemediğini ancak kız arkadaşının "Zeytin" ismini verdikleri bir köpeği olduğunu belirterek, yaşam kategorisindeki fotoğrafı bu nedenle seçtiğini kaydetti.

Minik Ayda'nın İzmir'deki depremde 91 saatin ardından kurtarılmasının gerçekten "mucize" olduğunu kaydeden İbrahim Çolak, "Onun canlı kurtuluşunu görünce ben de sevindim bir İzmirli olarak. Bu depremi yaşamak hepimiz için zordu ama kaybettiklerimiz oldu, mucizeler belirdi Ayda Bebek gibi." diye konuştu.

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