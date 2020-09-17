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Spor Milli boksörlerin, İngiliz boksörlerle kampı devam ediyor
Spor

Milli boksörlerin, İngiliz boksörlerle kampı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:58:15 -
Milli boksörlerin, İngiliz boksörlerle kampı devam ediyor

ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına hazırlanan Erkek ve Kadın Boks Milli Takımlarının, İngiliz boksörlerle ikili kampı devam ediyor.

Erkek milli boksörlerin kampı Çankırı'da, kadın milli boksörlerin kampı ise Trabzon'da bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde 14 Eylül'de başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların ve teknik heyetin kamp öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçtiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle uluslararası turnuvalara katılamadık. Dolayısıyla sporcularımızın maç eksikleri var. İngiltere Olimpik Boks Milli Takımı'yla yapacağımız ikili kamp sonunda 21 veya 22 Eylül'de erkekler Çankırı'da, 23 Eylül'de de kadınlar Trabzon'da ikili dostluk müsabakaları yapacak. 22 yaş ortalamasına sahip çok genç ve dinamik bir takımımız var. Hedefimiz ülkemize olimpiyat madalyaları kazandırmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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