Milli biatloncular gözünü IBU CUP ve dünya şampiyonasına dikti

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Biatlon Milli Takımı, ocak ayında başlayacak Uluslararası Biatlon Birliği Kupası (IBU CUP) ve devamındaki dünya şampiyonasına katılmak için güç depoluyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde antrenörler eşliğinde kampa giren Biatlon Milli Takımı sporcuları, A ve Genç, EYOF takımlarıyla 3 kategoride hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli biatloncular, günde iki kez yaptığı antrenmanlarla öncelikle IBU CUP yarışmalarında yarışıp elde edecekleri puanlarla dünya şampiyonası ve dünya kupalarına katılmayı hedefliyor.

Biatlon Milli Takım Antrenörü Muhammed Mustafa İlçin, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yarışma tarihlerinde değişiklikler olduğunu söyledi.

İlçin, 3 kategoride hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "A takımımız ocak ayında başlayacak olan IBU CUP yarışlarına ve devamındaki dünya şampiyonası yarışmalarına hazırlanıyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yarışma ve sporcu sayılarının düşürüldüğünü ifade eden İlçin, "Bir sezonda 8 ayak şeklinde düzenlenen yarışmalar bu sene 3 ayağa düştü. Düzenlenecek IBU Cup yarışı sayısı ile bu yarışlara katılacak sporcuların erkek ve kadınlarda 3+1 olan kota sayısı da 2'şer kişiye düşürüldü. Milli takım sporcularımızla IBU CUP yarışlarında elde edeceği puanlarla dünya şampiyonası ve dünya kupalarına katılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlçin, sporcuların daha önce birçok başarısı olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu sporcularımız aynı başarıları elde etmek için çalışmalarına devam ediyor. Her branşta olduğu gibi bizim sporcularımızın da olimpiyat hedefi var ancak alp disiplini ve kayaklı koşu gibi branşlara göre biatlon ile olimpiyatlara katılmak daha zor. Çünkü ülke kotası yok, sporcu tamamen kendi elde ettiği puanlarla katılabiliyor. Bunun için hem sporcunun hem de ülkenin o puanı alması gerekiyor."

Bu sıralamanın içinde yer almak için ilk 22 ülke arasında girilmesi gerektiğini dile getiren İlçin, şunları kaydetti:

"Bu aralar Kovid-19 salgını nedeniyle istediğimiz gibi olmuyor ama çalışmalarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor. Normalde şu anki zaman diliminde beşinci kampımızı yapmamız gerekiyordu ancak şimdi ikinci kampı yapıyoruz. İnşallah bu salgın biter ve normal çalışma programlarımızı devam ettiririz."