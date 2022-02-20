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Siyaset Milli Beka Hareketi'nden 'Geççek' mesajı! 'İster topunuzla gelin ister popunuzla...'
Siyaset

Milli Beka Hareketi'nden 'Geççek' mesajı! 'İster topunuzla gelin ister popunuzla...'

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Tarkan'ın "Geççek" şarkısının ritmi ile gaza gelen muhalefete, "2023'e daha güçlü gireceğiz." mesajı verdi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Şahin'i, "bölücülükle" suçlayarak, kongre delegesi olduğu Beşiktaş Kulübü'ne hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 16:36:00 - 2022-02-20 17:04:56
Milli Beka Hareketi'nden 'Geççek' mesajı! 'İster topunuzla gelin ister popunuzla...'

 Yeniakit.com.tr 

"Yalakadan sanatçı olmaz." deyip, Tarkan'ın "Geççek" şarkısına sarılarak umuda kapılanlara bir tepki de Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin'den geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "İster topunuzla ister popunuzla gelin, ister 6 kişilik yuvarlak masanızla ister gizli ortağınız PKK ile gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var." dedi.

"Biz tek bir sesle diyoruz ki; Vatan sana canım feda." ifadesini kullanan Murat Şahin, "2023'e daha güçlü gireceğiz." mesajı verdi.

CHP'li Bekaroğlu hedef gösterdi!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Murat Şahin'i bölücülükle suçlayarak delege üyesi olduğu Beşiktaş Kulübü'ne hedef gösterdi.

CHP'li Bekaroğlu, şunları söyledi:

Beşiktaş bu bölücüyü ihraç etmeli. Böyle nefret söylemi taşıyıcısı bir insanın Beşiktaş gibi ülke barışı ve kardeşliğin sembolü olan bir kulüpte işi olamaz!

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