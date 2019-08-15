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Milli Beka Hareketi’nde görev değişikliği

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Teşkilatında görev değişikliği gerçekleştirildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:47
Milli Beka Hareketi’nde görev değişikliği

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Teşkilatında görev değişikliği gerçekleştirildi.


Yeşilyurt İlçe Başkanlığını görevini yürüten Mehmet Zafer, Doğu Anadolu Bölge Disiplin Kurulu Başkanlığı ve aynı zamanda Malatya İl Başkan vekilliği görevine atandı. Ayrıca Battalgazi İlçe Başkanı Selim Apohan ise yine Doğu Anadolu Bölge Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Malatya İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı.


Atama sonrası açıklama yapan Selim Apohan ve Mehmet Zafer, “Bu kutlu davada şahsımıza gösterilen güven ve verilen görevler nedeniyle başta Genel Başkanımız Murat Şahin olmak üzere Genel Başkan Sözcüsü, Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanımız İbrahim Aygün ile yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz.Allah mahcup etmesin” dedi.


Öte yandan Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Hatice Hamarat Özkan ile Battalgazi İlçe Başkanlığına Ufuk Tosik atandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:47
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