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Spor

Milli basketbolcu İzmit Belediyespor’da

İzmit Belediyespor, Milli Takım oyuncusu Kübra Erat’ı kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:31:38 -
Milli basketbolcu İzmit Belediyespor’da

İzmit Belediyespor, Milli Takım oyuncusu Kübra Erat’ı kadrosuna kattı.


Dünya yıldızlarını bünyesine katmaya devam eden İzmit Belediyespor, Litvanya Milli Takım oyuncusu Egle Siksniute ve Karadağ Milli Takım oyuncusu Milica Jovanovic, WNBA yıldızı Erica Wheeler’in transferinin ardından Türkiye Milli Takım oyuncusu Kübra Erat’ı renklerine bağladı.


Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Kübra Erat, Adana ASKİ, Mersin Kurtuluş, Osmaniye GSK, Bornova Becker Spor ve BOTAŞ kulüplerinin yanı sıra 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Kadın Milli Basketbol Takımı formasını da giydi.

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