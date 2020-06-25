  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Milli atletler pandemi sonrası yeniden kampa girdi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:19:24 -
Milli atletler pandemi sonrası yeniden kampa girdi

ANKARA (AA) - Milli atletler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yeniden kampa girdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, uluslararası yarışmalarda başarılı olmak için milli atletlerin gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Çintimar, olimpiyat oyunlarına en iyi şekilde hazırlanabilmek için milli atletleri kampa aldıklarını belirterek, "Daha çok olimpik kadrodaki sporcularımız olmak üzere, Erzurum'da mesafe ve maraton, Bolu'da yürüyüş, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin'de de sprint, atma ve atlama branşındaki sporcularımızı 25 Haziran tarihinden itibaren kampa aldık. Başarılı olmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün başlayan kamplar 29 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı