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Spor Milli atlet Kilcioğlu gözünü yeni şampiyonluklara dikti
Spor

Milli atlet Kilcioğlu gözünü yeni şampiyonluklara dikti

Son olarak 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Final Yarışmaları'nda 110 metre engellide şampiyon olan milli atlet Doğukan Kilcioğlu, İstanbul'da 1-2 Eylül'de düzenlenecek Türkiye ve ardından 12-13 Eylül'de yapılacak Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor - Doğukan Kilcioğlu: - "Çalışmalara devam ediyorum, şu an hiçbir sıkıntım yok. Bir aksilik çıkmadığı sürece şampiyonluğu hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:32:05 -
Milli atlet Kilcioğlu gözünü yeni şampiyonluklara dikti

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Atletizmde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Denizli'de gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Final Yarışmaları'nda 110 metre engellide şampiyon olan milli atlet, 1-2 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası için hazırlıklarını antrenör Utku Duman yönetiminde Zonguldak'ta sürdürüyor.

19 yaşındaki genç atlet, 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'na katılmaya hak kazanarak, ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etmek istiyor.

Doğukan Kilcioğlu, AA muhabirine, pandemi sürecinde yarım kalan antrenman programını apartmanın garajında sürdürdüğünü söyledi.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel'in sağladığı desteklerle bu süreci kendisi için avantaja çevirdiğini anlatan Doğukan, "Antremanlara hızlı bir şekilde devam ettik, yarışmalara güzel bir şekilde hazırlandık ve olumlu sonuçlar aldık." diye konuştu.

Milli atlet, son olarak Eskişehir ve Denizli'de gerçekleştirilen yarışlarda en iyi derecesini koştuğunu aktararak, "Eskişehir'de deneme yarışında kulüplerde koşmak için birinci sıraya geçtim ve kulüplerde Fenerbahçe forması giyerek en iyi şekilde kulübümü temsil ettim ve birinci oldum. Antrenörüm Utku Duman ile çalışmalara devam ediyorum, şu an hiçbir sıkıntım yok. Bir aksilik çıkmadığı sürece şampiyonluğu hedefliyoruz." dedi.


- Antrenör Duman: "Kendi evimizde, kendi pistimizde yarışmayı çok istiyoruz"


Antrenör Utku Duman da tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinden kendilerinin de etkilendiğini ancak süreci en iyi şekilde atlattıklarını belirtti.

Pandemi süreciyle sporcularda müsabakalara karşı bir açlık oluştuğuna dikkati çeken Duman, "Ben hiç bu kadar sporcuları heyecanlı görmemiştim. Normalde sezon başlıyordu, belli bir seyir halinde gidiyordu fakat bu sefer uzun süre evden çıkamamanın ya da yarışamamanın vermiş olduğu istekle daha azimlilerdi. Doğukan da bu süreci kendi lehine çevirdi. Daha önce yapmadığı kadar iyi dereceler yaptı olimpik deneme yarışlarında. Bunların sonucunda Fenerbahçe takımına girdi." şeklinde konuştu.

Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacak olmasının kendileri için sevindirici olduğunu anlatan Duman, "Kendi evimizde, kendi pistimizde yarışmayı çok istiyoruz. Ben inanıyorum ki Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olup milli takımda ülkemizi temsil edecek ve Balkan Şampiyonası'nda da madalya alacak." ifadelerini kullandı.


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