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Spor Milli atıcı Ömer Akgün 10 metre havalı tüfek kategorisinde finale yükseldi
Spor

Milli atıcı Ömer Akgün 10 metre havalı tüfek kategorisinde finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfekte finale kalmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 09:16:00 -
Milli atıcı Ömer Akgün 10 metre havalı tüfek kategorisinde finale yükseldi

Milli sporcu Ömer Akgün, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek yarışında mücadele etti.

İlk 8'in finale yükseldiği elemede 47 kişi arasında 629.8 puanla 5. olan Ömer Akgün, adını finale yazdırdı.

Elemeleri birinci sırada bitiren Çinli atıcı Haoran Yang, elemelerdeki olimpiyat rekorunu 632.7'lik puanıyla kırdı. Daha önceki rekor 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan sporcu Niccola Campriani'ye 630.2'lik puanla aitti.

Ömer Akgün'ün madalya mücadelesi vereceği final atışları, TSİ 09.30'da gerçekleşecek.

 

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