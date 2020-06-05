'Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun İstanbul'daki evinde gözaltına alındığını bildirdi.
MİT tırları görüntülerini FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, gözaltına alındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enis Berberoğlu'nun gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldüğünü belirtti.