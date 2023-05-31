Milletvekillerinin yeni odaları bugün kura ile belirlendi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Dönem Milletvekillerinin kullanacakları odalar için bugün kura çekimi gerçekleştirildi. Halka İlişkiler Binasındaki 340 oda için TBMM Başkanlık Divanı Salonunda kura çekimi yapıldı.
İlk kura çekimini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptı. Kura çekimine siyasi parti temsilcileriyle Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri katıldı.
27. Dönemde milletvekili olup 28. Dönemde de milletvekili seçilenlerden kuraya girmek istemeyen milletvekillerinin mevcut odalarını kullanmaya devam edecekleri belirtildi.
Engelli ve sağlık sorunu olan milletvekillerine, meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için Genel Kurula yakın odalar tahsis edildi.
Siyasi parti genel başkanlarının odalarını belirlemek için kura çekimi yapılmadı. Genel başkanlar için ayrı bir oda düzenlemesine gidileceği bildirildi.
Komisyon başkanları ve TBMM Meclis Başkanlık Divanı Üyelerinin odaları belirlendikten sonra oda çıkmayan milletvekilleri için yeniden kura çekimi yapılacağı bildirildi.
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