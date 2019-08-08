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Milletvekillerinden Orhangazi ziyareti

AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın, Orhangazi’yi ziyaret etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
Milletvekillerinden Orhangazi ziyareti

AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Muhammet Müfit Aydın, Orhangazi’yi ziyaret etti. Esnafı dolaşan milletvekilleri, daha sonra parti lokalinde yöneticilerle bir araya geldi.


İlçe teşkilatına hayırlı olsun ziyaretine gelen AK Parti Bursa milletvekilleri Müfit Aydın, Osman Mesten, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, Belediye Başkanı Bekir Aydın ve teşkilat mensupları Cumhuriyet Meydanı esnafına ziyarette bulundular. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafları gezen Aydın ve Mesten vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi. Aydın ve Mesten esnaf ziyareti sırasında vatandaşların ilgi odağında olurken bazı vatandaşlar ve esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın ve Osman Mesten daha sonra Ak Parti Orhangazi ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa il koordinatörleri Dinçer Yasa ve Necmettin Cantürk,yönetim kurulu ve meclis üyeleri hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
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