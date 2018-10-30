Milletvekilleri depreme parlamentoda yakalandı

Yeni Zelanda'nın Taumarunui kasabasının 25 kilometre güneyi 6,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremin yerin 207 kilometre derinlikte meydana geldiği, tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Deprem sonucu meydana gelebilecek yaralanma ya da hasara ilişkin bilgi de paylaşılmadı.



Tüm ülkede hissedilen deprem, parlamentoda bir milletvekilinin konuşma yaptığı sırada yakaladı. Korku dolu anların yaşandığı parlamento da oturumlara ara verildi.