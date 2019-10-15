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Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Balistik raporu çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde bakıcı olarak çalışan ve intihar eden Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin soruşturmada silahtaki parmak izinin Kadirova'ya ait olduğu belirlendi.

15 Ekim 2019 Salı 15:13
Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Balistik raporu çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova'nın ölümüne yönelik soruşturmada Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Soruşturma dosyasına giren rapora göre, silah ve olayın yaşandığı odanın iç kapı kolundaki parmak izlerinin Kadirova'ya ait olduğu tespit edildi.

Ünal'ın evinde bakıcı olarak çalışan Özbek vatandaşı Nadira Kadirova'nın 23 Eylül'deki ölümüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadirova'nın hayatını kaybetmesine neden olan silah ile kendisini kilitlediği odanın kapı kollarında parmak izi incelemesi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora göre, silah ile olayın yaşandığı odanın iç kapı kolundaki parmak izlerinin Kadirova'ya ait olduğu tespit edildi.

Günlüğü ve mektubu incelemeye alındı

Öte yandan, Kadirova'ya ait olan cep telefonu, günlük ve dolabında bulunan intihar mektubu incelemeye alındı. Cep telefonundaki mesaj dökümleri alınırken, Özbekçe olan günlükteki yazılanlar da Türkçe'ye çevrildi. Savcılığın tüm bu dökümleri ve intihar mektubunu alanında uzman bir psikologa gönderdiği, Kadirova'nın intihara meyilli olup olmadığı ile ilgili rapor istediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova isimli kadın, yakın arkadaşına "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedikten sonra, Ünal'a ait ruhsatlı tabancayla canına kıymıştı. AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:13
  1. Ankara
  2. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal
  3. Nadira Kadirova

YORUM YAZ

  • hercaihercai18 dk önce
    Silah niye doluydu? Milletvekili Unal, tehdit mi ediliyordu?Kizin basina biseyler geldi ki abisine ithafen o sozleri soyledi. Muamma bi durum. Allah rahmet etsin. Mekani cennet olsun.
  • MemurMemur33 dk önce
    çok inandırıcıı
  • intihar?intihar?42 dk önce
    hee hee intihar.. inandık.

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