Milletvekili Tutdere’den Muharrem Ayı kutlaması

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Muharrem ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Zalimin zulmüne karşı durmanın en büyük sorumluluklarından olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, “Unutulmamalı, zalime karşı mazlumun yanında olmak hem binlerce yıllık insanlığın temelini oluşturur, hem de bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu nedenle her dönem güncelliğini korumak zorunda olduğumuz bu fikirle, Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Bu ay içinde kalp kırmamak, dil ile inciten olmamak matem orucunun temel ilkesini oluşturur. Matemdeki amaç, aynı zamanda kendine eziyet değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına bu olanları anmak ve unutmamaktır. Bu 12 gün vesilesi ile hem barışı düşünmek hem de zihinlerimizi kötülükten uzak tutmak kendimize yapabileceğimiz önemli bir katkıdır. Kerbelada 72 can ile birlikte zalimin zulmüne karşı durarak şahadete eren İmam Hüseyin’i anmak ve anlamak için Muharrem ayında matem orucu tutanların oruçlarının hak katında kabulünü niyaz ederim. Matemi Muharremde tutulan oruçların dünya barışına katkısı olmasını diler, Muharrem yası orucunu tutacak herkesin oruçlarının kabulünü dilerim” diye konuştu.