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Milletvekili Tutdere bu kez Besni’de muhtarlarla buluştu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere muhtar buluşmalarının dördüncüsünü Adıyaman’ın Besni ilçesinde gerçekleştirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 09:28
Milletvekili Tutdere bu kez Besni’de muhtarlarla buluştu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere muhtar buluşmalarının dördüncüsünü Adıyaman’ın Besni ilçesinde gerçekleştirdi.


Adıyaman’ın Besni ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP İl Genel Meclis Üyesi Haci Ali Öztekin, CHP Belediye Meclis Üyesi Seyit İrfan Irmak, merkez mahalle muhtarları ve köy muhtarları katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, amaçlarının bu memlekete, köylere, mahallelere, beldelere hizmeti en iyi şekilde getirmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.


CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ise konuşmasında, " Toplantıdaki amacımız hem muhtarlarımızı tanışsın, kaynaşsın, hem de bizler tanışalım, sıkıntılarımızı dinleyelim. Bu anlamda mecliste sesimiz olan Abdurrahman Tutdere’de sizlerin sesi olsun. Çünkü çoğu şeyi belki de sizler söyleyemiyor, dile getiremiyorsunuz. Ancak biz sizin sesiniz olmak noktasında sıkıntılarınızı dile getirmek istiyoruz ve toplantımızın amacı sıkıntılarınızı dinlemek, not almak ve çözüme en kısa sürede kavuşturmaktır" dedi.


Son olarak konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Artık ülkemiz seçim gündeminden kurtuldu, artık çalışma vakti diyoruz. Biz Adıyaman’da bu dönem farklı bir yöntem ile sorunlarımızı birlikte çözmenin gerektiğine inandığımız için bu tür toplantılar yapıyoruz. Tabi Adıyaman olarak Besni, Gölbaşı, Kahta olarak yığınla sorunumuz var. Bizler sorunlarımızı kapalı kapılar ardında konuşuyoruz, ancak çözüm noktasında bir türlü bir masa etrafında bir araya gelemiyoruz. Bir yıllık meclis deneyimim ve yıllardan beri halkın içinde olan birisi olarak şahsi görüşüm biz Adıyamanlılar sorunlarımızı tartışmaktan ve konuşmaktan biraz çekiniyoruz. Dolayısı ile bu dönem sizlerle birlikte sorunlarımızı konuşarak ortak bir akılla birlikte çalışma ve mücadele anlayışı ile çözeceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda bu toplantıyı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemde de sizlerle birlikte bu tür toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz.


Değerli muhtarlarım, 31 Mart seçimlerinde halk köylü mahalleli sizlere kendi sorunlarını çözmek adına sizlere yetki verdi. Bizde de 24 Haziran seçimlerinde halkımız TBMM’de yine halkımızın adına Adıyamanlı vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü adına yetki verdi. Dolayısı ile bizler sizlerle bu dönem birlikte çalışacağız ve birlikte halkımıza hizmetin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu hem sizin göreviniz hem de bizim görevimiz. Bizim insanlarımıza en iyi hizmeti sunabilmemiz için birlikte yan yana gelerek birlikte oturup konuşmamız lazım ve çözüm yerlerine de bu sorunları en iyi şekilde ulaştırmamız lazım.


Bizler buraya kesinlikle siyaset için gelmedik. Hepinizin siyasi düşüncesine saygımız var. Ancak sorunlarımız ortak. Bu kentte yaşıyorsak, bu ülkede yaşıyorsak, bu mahallede yaşıyorsak sorunlarımızın da ortak olduğunu görüyoruz. Artık çalışma vakti. Bu çalışma anlayışının ortak aklını birlikte harekete geçirmemiz lazım. Köyde çiftçilerimizin sorunları var, mahallelimizin sorunları var, geçlerimizin sorunları var, kadınların sorunları var, velhasıl Besni’mizin yığınla çözüm bekleyen sorunları var. Bizler bu sorunlarımızı konuşacağız ve tartışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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