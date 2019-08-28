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Milletvekili Subaşı Karesi’de ziyaret ve incelemelerde bulundu

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla bir araya geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:05
Milletvekili Subaşı Karesi’de ziyaret ve incelemelerde bulundu

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla bir araya geldi.


İlk Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Orkan ve Subaşı, burada mahalle muhtarı Şeref Kurt ile birlikte mahallenin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Daha sonra Yeniköy İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret eden ikili, okulun ihtiyaç ve sorunlarının çözümü için girişimlerde bulundu.


Orkan ve Subaşı, Yeniköy ziyareti ardından Yaylabayır Mahallesi’nde köy kahvehanesine konuk oldu. Burada mahalle muhtarı Bahattin Birol ile birlikte vatandaşlarla sohbet eden Başkan Orkan, sorunları dinledi. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan ikili yerel ve merkezi yönetimin işbirliğinde vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalışacaklarını söylediler.


Subaşı: “Hükümetimizin yapacağı çalışmaları tespit ediyoruz”


AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’da yerel ve merkezi yönetimin işbirliğine vurgu yaparak şunları söyledi:


“Bizler burada başkanlarımızın yapmış oldukları hizmetleri gördük. Belediyemiz haricinde merkezi ilgilendiren hükümeti konular varsa bunlara katkı sağlayacağız. Ziyaret ettiğimiz yerleşim birimlerimizde kırsal mahallelerimizde gördük. Derelerimiz ve merkezi hükümetimizin yapacağı okul onarımlarıyla alakalı ve bazı karayollarıyla ilgili sorunlarla ilgili istekler geldi. Bizde bunun için başkanımıza eşlik ediyoruz. AK Parti belediyeciliğini çok güzel bir şekilde yüzümüz ve anlımız ak ve açık bir şekilde bize bu bahtiyarlığı yaşatan gerek önceki dönem belediye başkanımız Yücel Yılmaz, gerekse mevcut başkanımız Dinçer Orkan başkanımıza gönül dolusu teşekkürler ediyorum.”


Orkan: “Sorunları çözeceğiz”


Karesi Belediyesi’nin mahallelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Başkan Orkan, “Bugün milletvekilimiz Yavuz Subaşı beyefendi ile birlikte kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Belediyemiz kırsal mahallelerimizin sorunlarıyla zaten ilgileniyor ama bazen milletvekillerimizin de çözebileceği konular oluyor. Bu destek ve katkılarından dolayı vekilimize çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bugün iki kırsal mahallemizi ziyaret ettik. İlk olarak Yeniköy mahallemizi gezdik, ardından Yaylabayır mahallemizi gezdik. Karesi’de önceki dönem çalışmalarda sorunların birçoğu çözüme kavuştu. Kalan kısımlarda da çalışmalarımızı vekillerimiz ile birlikte inşallah tamamlayacağız” dedi.


Subaşı ve Orkan’dan yaz okullarına ziyaret


Milletvekili Subaşı ve Başkan Orkan, mahalle ziyaretleri ardından Alparslan Türkeş Spor Kompleksini ziyaret ederek, Karesi Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin ve çocukların iyi birer sporcu olarak yetişebilmeleri için Karesi Belediyesi’nin çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Başkan Orkan ve Subaşı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İkili eğitim görev çocuk ve gençlerle de sohbet ederek spor çalışmalarına ortak oldu. Subaşı ve Orkan son olarak ise Yeni Çarşı Esnafını ziyaret ettiler.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:05
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