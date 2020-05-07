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Aktüel

Milletvekili Refik Özen’den merhamet eline destek

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Türk Kızılay Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek, iyilik hareketine bağışta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:04:34 -
Milletvekili Refik Özen’den merhamet eline destek

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Türk Kızılay Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek, iyilik hareketine bağışta bulundu.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Türk Kızılay Bursa Şube Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette aynı zamanda Türk Kızılay’ın merhamet eline bağışta bulunan Refik Özen, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiğini belirtti. Milletvekili Refik Özen, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu salgın tehdidi karşısında Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan Türk Kızılay’ın yurdun her köşesindeki yardım çalışmalarının bu zorlu süreçte de her zaman olduğu gibi umut verdiğini belirtti.


Dünyaya örnek olan yardımlaşma ve merhamete dayalı kültürümüzün en güzel örneklerinden birinin sergilendiği Türk Kızılay’ın saha çalışmaları sayesinde hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasındaki köprünün en doğru şekilde kurularak her kesimden insanın yüzünün güldürüldüğünü vurgulayan Özen, bu iyilik hareketine destek olan herkese teşekkür etti.


Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Davut Gürkan, her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında Türk Kızılay’ın gücünü hayırseverlerden aldığını belirtti. Hayırseverlerin desteği ile şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, bu zor günlerde kimsenin mağdur olmaması için çalıştıklarını anlatan Davut Gürkan, Türk Kızılay’ın merhamet eline destek veren herkese teşekkür etti.

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