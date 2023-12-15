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Dünya Milletvekili köy meclisine 3 el bombası attı! Dehşet anları kameraya yansıdı
Dünya

Milletvekili köy meclisine 3 el bombası attı! Dehşet anları kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 15:48:00 - 2023-12-15 15:53:36

Ukrayna'da köy meclisine giren vekil ortaya 3 el bombası attı. 26 kişinin yaralandığı olay anı kameraya yansıdı.

Ukrayna'nın Transcarpathia bölgesinde bir milletvekili, Keretskovsky köyü meclis binasında üç el bombası patlattı.

6'sı ağır 26 yaralı

Olayda 26 kişi yaralandı, 6'sının durumunun ise ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.  Saldırıyı gerçekleştiren vekilin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Olayın sebebi araştırılıyor.

Kameraya yansıdı

Öte yandan saldırı anı kameralara yansıdı.

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