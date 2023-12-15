Milletvekili köy meclisine 3 el bombası attı! Dehşet anları kameraya yansıdı
Ukrayna'da köy meclisine giren vekil ortaya 3 el bombası attı. 26 kişinin yaralandığı olay anı kameraya yansıdı.
Ukrayna'nın Transcarpathia bölgesinde bir milletvekili, Keretskovsky köyü meclis binasında üç el bombası patlattı.
6'sı ağır 26 yaralı
Olayda 26 kişi yaralandı, 6'sının durumunun ise ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren vekilin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Olayın sebebi araştırılıyor.
Kameraya yansıdı
Öte yandan saldırı anı kameralara yansıdı.
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