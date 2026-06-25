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Yerel Milletvekili Kılıç, Viranşehir–Kızıltepe Nusaybin İçin Yol Çalışmalarına Start Verildi
Yerel

Milletvekili Kılıç, Viranşehir–Kızıltepe Nusaybin İçin Yol Çalışmalarına Start Verildi

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Milletvekili Kılıç, Viranşehir–Kızıltepe Nusaybin İçin Yol Çalışmalarına Start Verildi

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, uzun süredir vatandaşların şikâyetlerine konu olan Viranşehir–Kızıltepe–Nusaybin güzergâhındaki bozuk yollar için yapım ve bakım çalışmalarının başladığını açıkladı.

Çalışmaların başlangıç noktaları yol yapım çalışmaları 3 ayrı noktadan başlatılacak. İlk etapta Kızıltepe–Viranşehir güzergâhında çalışmalar yürütülecek.İhale süreci kısa sürede tamamlanan yollar için ekipler sahaya çıktı.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Daha önce müjdesini verdiğimiz Viranşehir–Kızıltepe–Nusaybin yol yapım ve bakım çalışmaları başlamıştır. Bölgemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu seyahat etmesine katkı sağlayacak bu önemli yatırımın hayata geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

 

Kılıç, projede emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı, “Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Viranşehir, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerimize, Mardin’imize ve bölgemize hayırlı olsun.

Milletvekili Kılıç, yol çalışmalarının bölgeye değer katacağını vurgulayarak, “Yol medeniyettir, kalkınmadır, birlik ve beraberliğin en güçlü köprüsüdür. Bu yatırımın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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