Milletvekili Kılıç, Ramazan Ayı Müslümanların Hayatında Önemli Bir Dönüm Noktasıdır

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç mübarek Ramazan ayı dolayısıyla yayınladı açıklamasında, "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına daha kavuşturan Allah’a hamd olsun. Bolluğun, bereketin ve yardımlaşmanın had safhada olduğu bu mübarek ayın ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemine huzur getirmesini temenni ediyorum. Paylaşma ve toplumsal dayanışma ayı olan Ramazan'ın bireysel ibadetin ötesinde toplumsal birlikteliği de içinde barındırdığı önemli bir aydır. İftar sofraları, zekât ve fitre gibi ibadetler, toplumda yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırır. Bu ayda zengin ile fakir arasındaki bağ güçlenir, kardeşlik ve merhamet duyguları pekişir. Bizlerde Ramazan ayını tüm feyziyle idrak etmek, aynı duyguları, aynı sofrayı paylaşmak amacıyla gerçekleştireceğimiz çeşitli programlarla halkımızla iç içe olmanın gayretinde olacağız."

Ramazan Ayı Hem Bireysel Hem de Toplumsal Anlamda Büyük Bir Kazançtır

Ramazan’ın en büyük faziletlerinden biri de Kadir Gecesi’nin içinde yer almasının olduğunu ifade eden Kılıç, "Kadir gecesi Kur’an’ı Kerim'de “Bin aydan daha hayırlıdır” buyrulmuştur. Kadir Gecesi, Müslümanların ibadet ve dua ile geçirdikleri, ilahi rahmetin coştuğu müstesna bir gecedir. Ramazan ayı, sadece aç kalınan bir zaman dilimi değil; ruhun arındığı, kalbin huzur bulduğu, toplumun birlik ve beraberlik içinde olduğu mübarek bir dönemdir. Bu ayı en güzel şekilde değerlendirmek, hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir kazançtır. Ramazan, Müslümanların hayatında bir dönüm noktasıdır. Kulluğun, sabrın ve merhametin en yoğun yaşandığı bir zaman dilimidir. Bu duygularla Filistin başta olmak üzere zulüm ve baskı altında kalan tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın faziletinin tüm müslümanları bir araya getirme şuuruna eriştirmesini diliyor, barış ve huzurun tüm İslam alemine yayılmasını temenni ediyorum."