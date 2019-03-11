0553 313 94 23

Milletvekili Güneş adaylara destek için çalışmaları sürdürüyor

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında Yenice ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:17
Milletvekili Güneş adaylara destek için çalışmaları sürdürüyor

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında Yenice ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

 

31 Mart yerel seçim için destek çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Yenice ilçesine bağlı Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy muhtarları tarafından karşılanan Güneş, üç köyün ortak olarak kullanacağı ve yapımı devam eden köy konağında ve düğün salonunda incelemelerde bulundu. Şirinköy Muhtarı Mustafa Dayı, milletvekili Güneş’ten düğün salonu yapımı için iller bankasından gelen paranın Yenice İlçe Özel İdaresine hızlı bir şekilde aktarılması için yardım istedi. Talepleri dinleyen Güneş, sıkıntıların en kısa zamanda çözülmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Güneş, üç köyün gençlerinin ortak kullanabileceği halı sahanın Mart ayı içerisinde ihalesinin yapılacağının müjdesini de verdi.

 

Esnafları tek tek gezen Güneş, yerel seçimlerde merkezi hükumetin desteğini alabilecek bir adayın bölge için önemli işler yapabileceğini belirterek, AK Parti adayları için vatandaşlardan destek istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:17
  1. Karabük
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti
    1. Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi..
    2. AK Parti heyetinden CHP bürosuna ziyaret
    3. Apse nedir? Dişte apse oluşumu nasıl..
    4. “Küresel Finans Merkezleri Endeksi”..
    5. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi..
    6. Görenler şaşkına döndü! İsrail'de..
    7. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    8. MHP lideri Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak..
    9. Kangal’a 500 milyon liralık yatırım..
    10. "Irak'ta teröre karşı zafer..
    11. Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl..
    12. "Kirli siyaset kimseye yaramaz"
    13. Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle..
    14. Mürüvvet Yaradılmış davası sürüyor
    15. Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü’nü kutladı
    16. KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin..
    17. Başkan Gökhan, Tarragona heyetini..
    18. Beymen, başarılı satış danışmanlarını..
    19. Vali Yardımcısı Aslan, Tarihi..
    20. Türk Sanat Müziği’nin sevilen..
    21. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    22. Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka..
    23. Daday’da yaralı olarak bulunan..
    24. Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın..
    25. Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü..
    26. MTSO Mobilya Meslek Komitesi,..
    27. “İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    28. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin..
    29. Mikro kredi ile üretim yapan kadınlar..
    30. Burhaniye’de araçtan kaçak içki çıktı
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...