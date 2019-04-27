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Milletvekili Erol;" Maden ilçemizdeki gelişmeyi yakından takip ediyorum"

Elazığ’ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle tahliye kararı verilen 510 konut ve iş yeriyle ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, zemin kaymasının ana nedeninin maden işletmesinin bölgeye döktüğü hafriyattan kaynaklandığının bilir kişi raporuyla tespit edildiğini söyledi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:59
Milletvekili Erol;" Maden ilçemizdeki gelişmeyi yakından takip ediyorum"

Elazığ’ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle tahliye kararı verilen 510 konut ve iş yeriyle ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, zemin kaymasının ana nedeninin maden işletmesinin bölgeye döktüğü hafriyattan kaynaklandığının bilir kişi raporuyla tespit edildiğini söyledi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinde 278 konut, 232 iş yeri olmak üzere toplam 510 yerdeki tahliye sürecinin başlatılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.


Milletvekili Erol açıklamasında;"Maden ilçemizde, bakır maden işletmesinin hafriyat dökümünden kaynaklı ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit etme aşamasına geldiğini birçok defa gündeme getirmiştik. Son yapılan bilirkişi raporunun tespitleriyle de görülmektedir ki Maden ilçemizdeki zemin kaymasının ana nedeni bakır maden işletmesinin bölgeye döktüğü hafriyattır. Devletimiz yaşanansorunu ve riskleri tespit edip vatandaşı uyarak kısmende olsa mağduriyetlerin giderilmesine yönelik tedbir alsa da aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal mağduriyetini gidererek bu mağduriyeti oluşturanlarlailgili de yasal işlem yapmalıdır. Maden ilçemizdeki hemşerilerimizin can ve mal mağduriyetini oluşturan bu gelişmeyi yerinde tespit etmek, kamuoyunu bilgilendirmek için önümüzdeki hafta içi Maden’de olacağım. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum"dedi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:59
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