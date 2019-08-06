0553 313 94 23

Milletvekili Erol, “Adil bir değerlendirme olduğunu gördük”

İl Özel İdaresi’nin mülakatını takip eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bizler de mülakat yerine gelip, burada adil bir değerlendirme olduğunu gördük” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 15:26
Milletvekili Erol, “Adil bir değerlendirme olduğunu gördük”

İl Özel İdaresi’nin mülakatını takip eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bizler de mülakat yerine gelip, burada adil bir değerlendirme olduğunu gördük” dedi.



Elazığ’da İl Özel İdaresine alınacak 32 kişinin belirlenmesi için kurada ismi açıklanan 128 aday, kepçe ile mülakat sınavına girmeye devam ediyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’da uygulama sınavının olduğu yere giderek,mülakatı yakından takip etti. Milletvekili Erol daha sonra değerlendirme komisyonu ile bir araya gelerek bilgi aldı. Erol ardından özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.



Mülakatı incelediklerini aktaran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bizler de mülakat yerine gelip, burada adil bir değerlendirme olduğunu gördük. Müracaat edenler arasında önce kura yöntemi ile bir seçim yapılarak kura çekimi gerçekleştirildi. Daha sonra kura da isimleri çıkanlar, meslek gruplarına göre İl Özel İdaresi’nin şantiyesinde ağır tonajlı iş ve şantiye makinelerinikullanarak burada kurulan komisyon bir değerlendirme yapıyor. Komisyon üyeleri kendi mesleklerine göre burada mülakata giren personeller ile ilgili şantiye alanına girişinden iş disiplinine kadar bir değerlendirme yapıp puanlama sistemine göre tercih yapacaklar. Kamu personelinin alınması ile ilgili siyasetin irade koymamasına yönelik başından beri ortaya bir irade koymuştuk. Sonuç itibariyle bu irademizin gerçekleşmesinden de son derece memnunuz. Bu süreçte sadece teknik elemanların alımları iptal edildi. Gerekçesi ise alınmamalarına yönelik değil şartların daha da herkesin katılabileceği, müracaatın daha basit hale getirilebileceği şekle getirildikten sonra teknik elemanlarla ilgili süreç de başlayacak. Aynı yöntem yani kura çekimi ile isimler belirlenecek. Bu sürecin takipçisiyiz. Bu süreçle ilgili bir eksiklik veya aksaklık yok. Bu konuyagösterdiği duyarlılıktan dolayı başta ilimiz valisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yapılan mülakat sisteminin doğru olduğunu vurgulayan Milletvekili Erol, “Bir kentte işe alımlarda doğru yöntem ve usul bu olmalı. Çünkü işsizliğin en yoğun olduğu illerden biriyiz. Biz siyasetçiler olarak evine ekmek götüren insanlar arasında taraf olmak yerine, onların hakkını arayarak adil davranarak kendi şans ve kaderleri ile baş başa bırakacak alt yapıyı oluşturmak zorundayız. Bugün burada bunu başardığımızı görüyorum. Bundan sonra Elazığ’da kamu personeli alındığı zaman siyasetçiler ve siyaset kurumları bu işte taraf olmamalı ve bizler de buna müsaade etmeyeceğiz. Herkese karşı olacağız. Herkesin, kendi kader ve kısmetini belirlemesinde katkı sunacağız” diye kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göz kuruluğuna dikkat
    1. Göz kuruluğuna dikkat
    2. PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara..
    3. Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    4. Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden..
    5. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    6. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    7. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    8. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    9. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    10. ‘İller Tanıtım Sergisi’nde Van..
    11. Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti
    12. Gece idrara çıkma sebepleri nelerdir?
    13. Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti
    14. Manisalı sporcu üç ayda Türkiye 3.sü..
    15. Dünyanın en ince altını üretildi
    16. Serinlemek için denize giren iki kişi..
    17. Özhan’da kurbanlık satışları başladı
    18. Demirci’deki Eğitim Merkezine inceleme..
    19. Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi..
    20. Kuşadası’nda gıda güvenliği toplantısı..
    21. Tomruk çarpan orman işçisi hayatını..
    22. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    23. ‘Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı..
    24. Silahlı kişilerce kaçırılan Libyalı..
    25. En çok bayramlık çikolata tüketen..
    26. Batman’da 4 bin kişi sigarayı bıraktı
    27. Ankara Barosu’ndan sapkın yayınlara..
    28. Niğde'de uyuşturucu satıcılarına..
    29. Erdemli’de bayram hazırlıkları sürüyor
    30. Mars roketinin prototipi bu ay hazır..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'