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Milletvekili Emrullah İşler Sandıklı’daki seralarda incelemelerde bulundu

Ak Parti Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Sandıklı’da seraları ziyaret ederek termal seracılık hakkında bilgiler aldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
Milletvekili Emrullah İşler Sandıklı’daki seralarda incelemelerde bulundu

Ak Parti Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Sandıklı’da seraları ziyaret ederek termal seracılık hakkında bilgiler aldı.


61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Komisyon Üyeliği, Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanlığı, Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Emrullah İşler, beraberindeki heyetle Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün misafiri oldu. Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında gezerek Başkan Mustafa Çöl’den bilgiler alan Emrullah İşler ve beraberindeki heyet, sera sahipleri ile de bir araya geldi. Sandıklı’daki sera potansiyeli, yapılan işlemler, domatesin seradan vatandaşlarımızın soflarına nasıl geldiği hakkında kendilerine detaylı bir sunumun verildiği heyet seralarda incelemelerde bulundu. Özellikle Sandıklı ilçesinin güneşi en fazla gören ilçe konumunda bulunmasını ve bundan yararlanma noktasında karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda domates yaprağının değerlendirilmesi noktasında projeler heyete takdim edildi.


Sandıklı’dan ayrılırken duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler; “Sandıklı ilçemiz çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi eskilere dayanan bir şehir. Bu bağlamda Belediye Başkanımız Mustafa Çöl’ün ilçede yaptığı takdire şayan işler gözle görülüyor. Özellikle kaplıca ve ilçe modern bir görünüme kavuşmuş. Afyonkarahisar ilimizin en büyük ilçesi olan Sandıklı, her zaman bölgenin lokomotifi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Seracılık konusundaki teknolojinin ilerlediği boyut Sandıklı’da gerçekten şaşırtıcı boyutlara ulaşmış durumda. Ben başta çalışkan, genç ve dinamik Belediye Başkanımız Mustafa Çöl’e ve ilçemizdeki sera sahiplerine, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyor, Sandıklılı vatandaşlarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisimizden getirdiğimiz selamları gönderiyorum. İnşallah en kısa sürede tekrar Sandıklı’ya gelmek nasip olur” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
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