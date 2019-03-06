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Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:04
Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, Üç ayların, ilahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükunun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.


Dülger, mesajında "Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız. Mübarek gün ve zamanlar, dünya hayatının geçici meşguliyetlerinden uzaklaşıp, Yüce Allah’ın merhametine sığınmak için en uygun vakitlerdir. Unutmamak gerekir ki yapılacak dualar, tövbeler, istiğfarlar, iyilikler, hayır ve hasenatlar, üzüntü ve sevinçlerin paylaşılması Rabbimizin katında mükâfatını bulacaktır. Zamanımızı bu bilinçle değerlendirirsek, hem Mevla’mızın af ve mağfiretine kavuşur hem de ruhlarımızı huzura erdiririz. Bu gecede içten bir tövbe ile günahlardan arınmanın yollarını arayalım. Kalplerimizden kötü duygu ve düşünceleri silelim. Gönül dünyamızı kirleten haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulüm gibi kirlere bulaşmaktan sakınalım. Birbirimize, anne ve babamıza, yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Dünyamızı saran kötülük ve düşmanlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde olalım. Gönüllerimizde iyilik, merhamet, sevgi ve hoşgörü ışığını yakalım. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Rahmet, mağfiret ve manevi ikramların sayısız tecelli ettiği mübarek üç aylar ve mübarek geceler sözünü ettiğimiz bu nefis muhasebesinin yapılması için müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım.Regaip kandilini tövbe, istiğfar ve ibadet ile dolu geçirmeye gayret gösterelim.Bu vesile ile tüm islam aleminin, necip milletimizin ve değerli hemşehrilerimin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyor. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:04
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