Milletvekili Dülger’in Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ramazan bayramı öncesi bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger,Bir ay boyunca bir büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadıklarını ifade etti. Dülger, “Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük. Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazanı Şerif’in sonuna gelerek hamdolsun, millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Ramazan Bayramının Kilis halkımıza, Ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini temenni ediyorum” dedi.

Milletvekili Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, “Özünde var olan değerlerle, herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönü olan bayram günlerinin, gönül ve ruh birliği içinde maneviyatına uygun şekilde değerlendirilmesini yürekten diliyorum. Özellikle bayramlara buruk giren hastalarımızı, yaşlılarımızı, muhtaçları, şehitlerimizin yadigarlarını ve kahraman gazilerimizi unutmayalım, onları bu müstesna günlerde yalnız bırakmayalım, bayram sevincimizi paylaşarak kederde de sevinçte de bir olduğumuzu gösterelim. Bu vesileyle eşsiz fedakarlıklarını bu vatan, bu millet var oldukça unutmayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Ramazan Bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını, bayram bereketinin kalplerimizi coşturmasını, umutlarımızı yeşertmesini tüm İslam alemiyle birlikte bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygularla değerli Kilis halkımızın, ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”