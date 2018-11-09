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Milletvekili Cihangir İslam hakkında tazminat davası açıldı

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Meclis Genel Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri dolayısıyla Saadet Partisi Milletvekili İslam'a tazminat davası açtı.

09 Kasım 2018 Cuma 15:24
Milletvekili Cihangir İslam hakkında tazminat davası açıldı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, TBMM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri dolayısıyla 10 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Gökcan, avukatı Gültekin Akça ile Muğla Adliyesine geldi.

Tazminat davası açan Gökcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nazır Cihangir İslam'ın, 15 Temmuz darbe girişimini canıyla, kanıyla engelleyen şehit ve gazilere "hakaret içeren, son derece vahim, ahlaktan yoksun ve vicdansız bir konuşma" yaptığını söyledi.

15 Temmuz'da meydanlara koşup canlarını ve kanlarını alçak saldırıya siper edenlerin Cihangir İslam'ın dediği çıkar savaşı için değil, bu vatanın ve milletin bekası için ölümlerin üzerine koştuklarını aktaran Gökcan, şöyle konuştu:

Akça, hukuka aykırı ve müvekkilinin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu için Muğla Asliye Hukuk Mahkemesinde manevi tazminat davası açtıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:24
  1. İstanbul
  2. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan
  3. Cihangir İslam
  4. Muğla

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