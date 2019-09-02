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Milletvekili Bulut, Gençlik Merkezi sentetik sahasını inceledi

Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Sahasını inceleyen Milletvekili Metin Bulut, Yıkılan ve yerinde yapılacak olan Atatürk Stadyumu’nun ise ödeneğinin gelmesiyle yıl sonunda temelini atacakları bilgisini paylaştı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:12
Milletvekili Bulut, Gençlik Merkezi sentetik sahasını inceledi

Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Sahasını inceleyen Milletvekili Metin Bulut, Yıkılan ve yerinde yapılacak olan Atatürk Stadyumu’nun ise ödeneğinin gelmesiyle yıl sonunda temelini atacakları bilgisini paylaştı.


Yapım onarım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan ve Doğukent’teki butik saha yapılıncaya kadar Elazığspor ile Elazığ Belediyespor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak Gençlik Merkezi Sentetik Saha’yı , AKParti Elazığ MilletvekiliMetin Bulut inceledi. İncelemeler esnasında Bulut’a,Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Belediyespor FK Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, Elazığspor Kulüp Müdürü Ali Topal ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür eşlik etti. Sporcu soyunma odaları ve tribünleri inceleyen Milletvekili Bulut, kısa sürede yapılan çalışmalarınönemine değindi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren’i spor kamuoyununyakından tanıdığını anımsatan Milletvekili Bulut;" Sporun içinden gelen bir arkadaş. Sporun hem alaylısı, hem mekteplisi. Spor camiasıyla da diyalogu iyi olan bir arkadaşımız. İnşallah bu sürede birlikte çalışacağız ve başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Sizlerin de şahit olduğu üzere kısa sürede milletvekillerimizin, belediye başkanımızın desteğiyle bu tesisi çok üst standarda çıkardık. Bu tesis kısa sürede profesyonel takımların maç yapabileceği bir tesis haline geldi” dedi.



"Ödenek Eylül’de gelecek, yıl sonunda stadyumun temelini atacağız"


Yıkılan ve yerinde yapılacak olan Atatürk Stadyumu ile ilgili bilgi veren Bulut, “İnşallah Eylül’ün sonunda ödeneğinin gelmesiyle bu yılın sonunda temelini atacağız. Bununla alakalı gayretlerimiz var. İnşallah bunun müjdesini kamuoyuyla paylaşacağız. Hem Elazığspor, hem Elazığ Belediyespor kulüplerimiz maçlarını dışarıda oynasın istemedik. Her iki kulübümüz de kendi evinde oynasın diye gayret ve çaba içinde bulunduk. Bunun için Gençlik Merkezi Sahası’nı kısa sürede Gençlik Spor İl Müdürümüzün gayretli çalışmasıyla gerçekleştirdi. Belediyesporumuz’da ilk profesyonel maçına Pazar günü burada çıktı. Tabi son dakikada yemiş olduğumuz gol bizi demoralize etti ama bundan sonraki maçlarda telafi edeceğiz"diye konuştu.


Doğukent Mahallesi’nde de standartlarda bir stadınfaaliyete geçeceğini aktaran Bulut;" 110 gün süre içerisinde biz bunu faaliyete geçireceğiz. Sultan Sarayı’nın arkasında yine bir saha yapıyoruz. Ekim sonunda inşallah onu da bitirmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 120 amatörde faaliyet gösteren kulübümüz var. Bu takımlarımızın sayısının artmasını istiyoruz. Bununla ilgili elimizden geleni yapacağız. Baktığımızda bu yıl sonuna kadar Elazığ’da 3 tane çok güzel sahamız olacak” ifadelerini kullandı.


Saha sıkıntısını stadyum yıkıldıktan sonra çok yaşadıklarını anımsatan Elazığ Belediyespor FK Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, “Futbolcularımızın ve gelen takımların daha iyi futbol oynayabilmeleri için gereken mücadeleyi verdik. Sahaların yetersiz olduğunu hep söyledik. Tabi uzun süre bunun peşinde koştuk. Müdürümüz göreve geldikten kısa bir süre sonra çok ciddi işler yapıldı. Çok güzel bir saha yapıldı. Ufak tefek eksiklerimiz var ama onlar da bitecek. Devre arasına kadar inşallah Doğukent’e güzel bir çim saha yapılacak. Stadyumumuzun da önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak. Güzel şeyler oluyor"şeklinde konuştu.


Destekleri için vekillere teşekkür eden Gençlikve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise gençlik için sürekli çalışacaklarını aktardı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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