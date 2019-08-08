Milletvekili Aydın, "Samsat’ın yaraları sarılmaya başlandı"

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Samsat ilçesinde hak sahiplerine kalıcı konutların dağıtılmaya başlanması ile yaraların sarılmaya başlandığını söyledi.

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Yakup Taş ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Samsat ilçesini ziyaret ederek, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’dan ilçenin sorunları hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Aydın yapmış olduğu açıklamada, Samsat ilçesinde meydana gelen birinci depremde hak sahibi olan depremzede vatandaşlara yapılan kalıcı konutların dağıtılmaya başlandığını ifade ederek, ikinci depremde ise mağdur olan vatandaşların hak sahipliği çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aydın, "Samsat ilçemizde 2017 yılında meydana gelen depremde hak sahibi olan vatandaşlara yönelik olarak yaptırılan 394 kalıcı konut tamamlandı. Vatandaşlara bu konutlar dağıtılmaya başlandı. Bu evlerin ihata duvarları,çevre düzeni ve yolları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan 2018 yılında meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşların hak sahipliği çalışması devam ediyor. Samsatlı kardeşlerimiz geçen iki yıl içerisinde sıkıntılı günler yaşadılar. İnşallah yakın gelecekte bu sıkıntılar aşılacak ve tabir yerinde ise baştan sona yenilenmiş bir Samsat inşa edilecek. Bunun için gerekli gayreti saf ettik, bundan sonra da edeceğiz"diye konuştu.

Aydın ve beraberindeki yetkililer, Samsat Kaymakamlığında oluşturulan büroda konut dağıtımı çalışmalarını yerinde görerek vatandaşlara anahtarlarını verdi.