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Milletvekili Aydın il genel meclis üyeleriyle biraya geldi

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, il genel meclis üyeleriyle bir araya gelerek, il genel meclisinin önemine vurgu yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 12:35
Milletvekili Aydın il genel meclis üyeleriyle biraya geldi

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, il genel meclis üyeleriyle bir araya gelerek, il genel meclisinin önemine vurgu yaptı.


İl Genel Meclis Başkanvekili Şeyh Mehmet Kılıç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Milletvekili Ahmet Aydın ile beraber İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’ta katıldı.


İl genel meclis üyelerinin yaptığı görevin çok önemli olduğunun altını çizen Ahmet Aydın, AK Parti iktidarıyla birlikte köylere hayal bile edilemeyen hizmetlerin yapıldığını ifade etti.


Ahmet Aydın konuşmasında, “Bu şehre en iyisini nasıl vere biliriz? Nasıl hizmet edebiliriz? Bunun gayretindeyiz. En ücra köşedeki hemşerimizden kent merkezindeki hemşerimize nasıl hizmet edebiliriz? Onların taleplerine nasıl karşılık buluruz? Biz bunların derdindeyiz. Siyaset yapmaktaki amacımız halkımıza en iyi hizmeti yapmaktır.


İl genel meclisi AK Parti ile birlikte çok daha güçlü bir hal aldı. KÖYDES ile birlikte imkanlar gelişti. Dün yapılamaz denilen şeyleri biz bu gün köylerimizde görüyoruz. Şuanda şehirde neyi görüyorsak köyde de aynısını görüyorum. İçme suyundan, alt yapısına kadar her şeyi ulaştırdık. Eksikler var mı, muhakkak vardır. Özellikle kanalizasyon konusunda eksiklikler olduğunu biliyorum. İnşallah bu eksikliklerimizi de gidereceğiz. Büyük oranda köylerimizin alt yapısı tamamlandı. Son birkaç yıldan beri özellikle dağlık bölgelere pozitif ayrımcılık yaptık.


İçme suyu şebekesi olmayan köyümüz yok.Köylerde her evde içme suyu şebekesi var. Yine yollar ile ilgili neredeyse asfaltı olmayan köy kalmadı. Köy konakları, taziye evi, park talepleri yapıldı.


Adıyaman’ın her bir insanı bizim insanımız, her bir köyü bizim köyümüz. Onun için aciliyeti dikkate alarak hizmetleri götürmeliyiz.


Adıyaman’ın çok önemli sulama projeleri var. Bizin ana gündemimizde sulama projeleri var. İlgili bakanlarımızla ve ilgili genel müdürlükler ile görüşüyoruz. Çalışmaları hızlandırmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.


Aydın’ın konuşmasının ardından il genel meclis üyeleri kendi bölgelerine ait talep ve beklentilerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:35
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