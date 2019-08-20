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Milletvekili Aydemir’den sert tepki

Kayyum atamalarına dönük açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir,“4 aylık seçilmişlere dokunulmasın demek millete zulmedenlere destek anlamına gelir”dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:30
Milletvekili Aydemir’den sert tepki

Kayyum atamalarına dönük açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir,“4 aylık seçilmişlere dokunulmasın demek millete zulmedenlere destek anlamına gelir”dedi.


AYDEMİR KAYYUM ATAMALARINI DEĞERLENDİRDİ


Değerlendirmesinde içişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakanlık personelini kutlayan Milletvekili Aydemir, kayyum atanmasını eleştirenlere sert tepki gösterdi. Aydemir, ‘Böyle bir rezalet olabilir mi, seçimle geldin diye her türlü melaneti işleyeceksin. Teröre destek olacaksın. Şehit ailelerine zulmedeceksin. Şehit yakınlarını işten atacaksın. Milletin aleyhine olan her türlü eylemde bulunacaksın. Arka planda,‘seçimle geldik’, diyeceksin.Yok canım, bu devlet bu kadar mı sahipsiz? Bu millet bu kadar mı sahipsiz? Öyle bir şey yok. Seçimle geldiysen,kurallarına göre hareket edeceksin. Sen milletin lehine hareket edeceksin. Sen devletin aleyhine olan eylemlerin içinde asla olmayacaksın.’ diye konuştu.


SINIRDAKİ GELİŞMELER


Sınırdaki gelişmelere dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bakın biz orada savaş içindeyiz.Suriye sınırımız, ırak sınırımız yangın yerine dönmüş.Her gün Mehmetçiklerimiz oralarda canını feda ediyor. Bir tarafta şehit vereceğim, öbür taraftan göstere göstere iblisler gidecekler,oraya destek olacaklar.Hem de devletin imkanlarıyla destek olacaklar. Buna rıza gösterilir mi? “ dedi.


‘SEÇİLMİŞLERİ GÖREVDEN ALMAK DOĞRU MU, DİYENLER ONLARIN DESTEKÇİLERİDİR’


Bazı kesimlerin bölücü teröre destek olanların işlediği suç ve cürümleri görmezden gelerek, demokrasi nutukları attıkları, bunun onlara destek manasına geldiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Efendim 4 ay oldu, 4 ayda seçilmişleri görevden almak doğru mu?Bunu söyleyenler de onların destekçileridir. Hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar.Bu ülkede daha önce hangi makamları işgal etmiş olurlarsa olsunlar.Ayıptır, milletin yanında tavır koyun. Böyle bir şey olabilir mi? ‘ vurgusunda bulundu.


ORADA İNSANLARIMIZA ZULMETTİLER


Görevden alınan Belediye Başkanlarının görev yaptığı illerde, bölücü terör örgütünün belediyelerle işbirliği halinde olduğu ve yöre sakinlerinin hayatını kararttığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Orada insanlarımıza zulmediyorlar. PKK dediğin, bölücüler dediğin, kürt kardeşlerime zulmeden bir yapıdır. Kürt kardeşlerimizden intikam alma yapısı. ‘ dedi.


DEVLET SEYİRCİ Mİ KALSAYDI?


Görevden alınanların savunacakları hiçbir şey olmadığının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Seçildim, öyleyse ben belediyenin araçlarını teröristlere tahsis edebilirim. Seçildim, ben teröristlerin adını caddelere verebilirim. Seçildim, teröristleri teşyi ederim, onları organize ederim. Cenazelerine katılırım.’Ben de seyredeceğim devlet olarak.Olur mu?’diye konuştu.


‘İÇİŞLERİ BAKANIMIZ YİĞİTÇE BİR DURUŞ SERGİLEMİŞTİR’


Milletvekili Aydemir, ‘İçişleri Bakanımız yiğitçe bir duruş sergilemiştir. Aslında yapması gerekeni yapmıştır. Yapması gereken budur. Dört ay oldu, bekleyelim, yok canım.Şartlar olgunlaşsın, daha çok sayıda katliam olsun, insanlar ölsün ondan sonra. Yok böyle bir şey. Bizim vicdanımız buna müsaade etmez. AK vicdanbuna müsaade etmez. ‘ kaydını düştü.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:30
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