Milletvekili Arvas’tan Faruk Alpaslan’a ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, S.S. Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerini sürdüren Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, S.S. Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da hazır bulundu. Van’da hem esnaflar arasında hem de siyasi tabanda sevilen sayılan ve değer verilen bir kanaat önderi olduğu için Faruk Alpaslan’ı ziyaret ettiğini ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Faruk Alpaslan’ın Van’da esnafların sorunları ile ilgilenen sivil toplum örgütlerinde yıllardır görev yapması, yaptığı çalışmalar ve verdiği krediler ile esnafların ayakta kalması için özverili çalışmalar yapması Van için değerli bir çalışmadır. Hem sivil toplum açısından hem de siyasi çalışmaları açısından toplumda takdir edilen bir şahsiyet” dedi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Arvas, Van’da işsizliğin biteceğiyle ilgili müjde verirken, ekonomik şartlarda Van’ın ilerlemesi için OSB başta olmak üzere Van’da üretimi yapılan ürünler i ürünlerin, kurum kuruluş ve halk tarafından tercih edilerek tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Abdulahat Arvas, “15 bin Vanlı istihdam edilecek”

Van için önemli istihdam projelerini anlatan Abdulahat Arvas, “Esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman, esnaf bize seçimden seçime kapımızı çalıyorsunuz diyor. Bizde diyoruz haftada 3 gün Ankara’da kalıyoruz 4 gün Van’da, her ilçeyi gezdik ve gezmeye devam ediyoruz. Sürekli yaptığımız ziyaretlerimizde şunu görüyoruz temel sorunumuz güven meselesi. Eğer bu güveni eski günlerine ulaştırabilirsek, burada eksik kalan yatırımlarımızı da tamamlarız. İlimizi de geliştiririz. Yatırımları da hızlı bir şekilde yaparız. Şuan OSB ikinci etabının üst kısmında tekstile yönelik 100 hektarlık alanda çalışmalar başladı, tekstil kuruluyor. Bu ne demek, bu 15 bin insanımızın istihdam edilmesi demek. Bu proje Van için çok önemli ve çok güzel. Gevaş, Edremit arası 8 bin dönüm boş, hazine malı, orası da hayvancılık ve tarımcılığa ayrıldı. Orada da 11 bin hayvan yetiştirilecek. Türkiye sanayi hayvancılık, Türkiye’de üç, dört ilde var, Van’da da başlatılıyor” dedi.

Abdulahad Arvas, “Birileri vatandaş devlet ile problem yaşasın istiyor”

Hayvancılığın bölgede gerilediğini ifade eden Arvas, “Büyükbaş hayvancılık bu bölgede geriledi. Bizim 1980 yılından önce ki durumumuz hayvancılık durumuna baktığımız zaman 7 buçuk milyon hayvanımız vardı. Herkesin köyünde beslediği hayvanı vardı. Şimdi biz, bu sene baktığımız zaman kurbanlık bin 400’den aşağı hayvan yok. Bu güzel bir durum. Yılda bir, bir hayvan bin liraya gidebiliyorsa bunun yününden, derisinden, etinden, sütünden, yavrusundan faydalanabiliyorsak bu Van için önemli bir durum. Van’da üretilen, Van’da tüketilsin. Bunu OSB ve VATBO ile oturup konuştuk. Bugün Van’da en büyük eksikliğimiz Van’da üretilen gerek gıda gerek diğer kalemlerde hiçbir şey tüketemiyoruz. Önce kendi üretimimizi tüketeceğiz. Bazı yetkililerin istediği bugün bunu yapıyor bunu da istiyor. Millet devlet ile problem yaşasın, devletine düşman olsun, devlet ile milletin duygusal bağları kopsun ve düşündükleri şey ise bu çöplükten bize de bir şey çıkar mı düşüncesidir” diye konuştu.

Abdulahat Arvas, “Memlekete kan kusturdular”

Milletine ve vatanına ihanet edenlerin cezasız kalmayacağını anımsatan Arvas, “Kentimizin birçok çalışması ötelendi. Bunlardan biri çevre yolu, biri otogar, biri Van Şehir Stadyumu. Bu üç önemli yapı yerel, sivil toplum, toplumun üstesinden gelmesi gereken bir mesele. Van’da ki bütün meseleleri biz inşallah çözeceğiz. Biz ölmek değil dünyada yaşamak istiyoruz. Haktan yana olana diyeceğimiz bir şey yok, ama memleketin insanına, esnafına yanlış yapılıyorsa, ülkesine, vatanına ihanet yapılıyorsa, çocuklar dağa kaçırılıyorsa, bununda önüne geçmek gerekir elbette. Biz ölmek için değil yaşamak ve ihya etmek için geldik. Görevimiz bu. Görevimizi yapmamak için hiçbir sebep yoktur. Bu ülke bizim, devlet bizim, toplum bizim, kim bizi gelip yerimizden çıkara bilir. Bir zaman yaşadık ama bunu. Göçe zorladı, haraca zorladı, ölüme zorladı, benim gibi düşünmeye mecbursun gibi çalışmalarıyla bu memlekete kan kusturdular. Eskisi gibi değil artık. Caddelerimizde gece 12.00’lere kadar turistlerimiz gönül rahatlığı gezip, alışveriş yapıyor. Bir zamanlar turist geldiğinde arabaları taşlanıyordu, Molotof atılıyordu, memlekete turist gelmek istemiyordu. Şimdi huzurlu bir güven ortamı oluştu artık Van’da” ifadelerini kullandı.

Faruk Alpaslan, "Esnaf olmak, istihdam sağlamak isteyenlere kapımız açık"

S.S. Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan ise, “Van’da işsizlik sonunun çözülebilecek bir kurumumuz var. Esnaf olmak, istihdam sağlamak isteyen herkese kapımız açıktır. İşsizlik oranlarını bahane ederek çalışmayanlar da kurumumuzdan kredi alıp esnaf olabiliyor. İş yok demek bahane değil” dedi.

Faruk Alpaslan, “Esnafın finansman çözüm ortağıyız”

Alpaslan, “Küçük esnafımızın kalkınması için, verdiğimiz 150 bin liralık kredi, küçük bir para gibi görünebilir, ancak küçük esnaf için çok büyük bir para. Burada işsizlik oranını kimse bahane etmesin. Herkes bizden çektiği, devletin sağlamış olduğu kredi ile iş kurabiliyor. Verdiğimiz sermaye az bir sermaye de değil. Bunu çeşitli dönemlerde işletme kredisi vardır. İş yeri edinme kredisi var. İş büyütme kredisi var. Bu kredileri uzun yıllara yayarak da çok düşük faizde, sıfır nokta sekiz oranıyla devlete ödüyor” diye konuştu.

Faruk Alpaslan, "Küçük esnaf büyürse Van büyür"

Bölge de ekonomiyi sağlayan en büyük etkenin küçük esnaflar olduğunu belirten Alpaslan, “Toplumun refahını, toplumda ki ekonomi düzey göstergesini sağlayan, düzenleyen küçük esnaftır. Bu küçük esnaf refaha erdiği sürece, bu toplumun refah ulaşması demektir. İstihdam sağlandığı sürece işsizlik azalıyor ve insanımız huzur oluyor. Doğu Anadolu’nun en büyük ili olan Van’da özellikle milletvekillerimizin de emekleriyle ve Ankara’da ki çalışmaları neticesinde Halk Bankası Van’a pozitif bir ayrıcalık tanıyor. Biz Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olarak küçük esnafımıza 70 milyon lira destek verdik. Verdiğimiz bu paranın geri dönüşümü çok şükür iyi bir şekilde oluyor. İşine ve niyetine göre bu parayı alanlar iş hayatında başarılı olabiliyor. Burada devletimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte istişare halinde yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarını biz de memleketimiz de görüyoruz. Hızır Esnaf ve Sanatkâr Kredi Kefalet Kooperatifi olarak her sokakta, her caddede, her köşede faaliyet yürüten esnafımızın ekonomik düzeyini kalkındırabilecek, gençlerimizin iş aş sahibi olmasını sağlayabilecek, evlenip yuva kurabilecek ve en önemlisi de gençlerin hayata tutunmalarını sağlayıp topluma kazandırabilmek için önemli bir iş yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda emeği geçen siyasilerimize, hükümetimize, özellikle de milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum esnafım adına. Biz bu işi birlikte yapıyoruz” şeklinde konuştu.