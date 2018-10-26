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Milletvekili adayı anlatıyor! Bakın CHP ne vefakârmış

24 Haziran seçimlerinde CHP'den Erzurum 1. Sıra Milletvekili adayı olan avukat Gonca Aytaş sosyal medya hesabından partisine isyan etti.

26 Ekim 2018 Cuma 16:33
Milletvekili adayı anlatıyor! Bakın CHP ne vefakârmış

Geçtiğimiz gün CHP milletvekili adayı avukat Gonca Aytaş'ın babası hayatını kaybetti. Babasının 50 yıl CHP'ye hizmet ettiğini belirten Aytaş, partisinden kimsenin babasının cenazesine katılmadığını belirterek Twitter hesabından isyan etti.

Cenazesinde kimse yoktu

Twitter hesabından babasının fotoğrafını paylaşan avukat Aytaş, altında partisine isyan etti. Aktaş, ''Avukat Tuncer Aktaş; Erzurum gibi bir yerde tam 50 yılını verdi bu partiye! Sağlığını kaybetti bu uğurda. Bugün cenazesinde bir vekil, bir parti meclis üyesi bile yoktu! En azından hayattayken verdiği emekler için bir teşekkür belgesi verseydiniz. Çok kızgınım ve çok kırgınım...'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 16:33
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  2. avukat gonca aytaş
  3. avukat tuncer aktaş
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