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Milletten TBMM’ye tepki yağıyor! İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmak yerine daha da pekiştiriyorlar

Sapkınlığın meşrulaştırılması ve aile kurumunun dağıtılması amaçlarına hizmet eden İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılması için STK’lardan birbiri ardına çağrılar gelirken, TBMM’de kurulan “İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu” Feminist derneklerle toplantı yaparak uygulamanın daha da pekiştirilmesine hizmet ediyor. Komisyon Başkanı Hülya Atçı Nergis’in paylaştığı toplantı fotoğraflarına vatandaşlardan tepki mesajları yağdı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Milletten TBMM’ye tepki yağıyor! İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmak yerine daha da pekiştiriyorlar

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Aile kurumunun köküne dinamit koyan İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması bir yana daha etkin bir şekilde uygulanması için TBMM’de kurulan “İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komsiyonu” tarafından dün yapılan 7. toplantı, feminizm destekçisi Mor Çatı, Türk Kadınlar Birliği, Kadın Dayanışma Vakfı ve KADEM temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Komisyon toplantısına ilişkin AK Parti Kayseri Milletvekili ve Komisyon Başkanı Hülya Atçı Nergis’in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara tepki yağdı.

Komisyon Başkanı Hülya Atçı Nergis’in paylaşımına tepki yağdı!

Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis’in “İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu 7. Toplantısında KADEM, Türk Kadınlar Birliği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kadın Dayanışma Vakfı temsilcileri ile bir araya geldik.” şeklindeki sosyal medya paylaşımına yoğun tepki gösterildi. İşte Komisyon Başkanı Nergis’in o paylaşımı:

İşte vatandaşın tepkileri…!

FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle kapatılan Kocaeli Cihan Hukukçular Derneği’nin kurucu başkanı olduğu belirtilen AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis’e gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

- “Hırsız içerden olunca kapı kilit tutmazmış. CHP'li belediyelerin eşcinselleri destekleyen çalışmalarının dayanağı olan İstanbul Sözleşmesi için kurulan komisyona erkek, baba veya aileyi temsilen kimseyi çağırmayıp, Mor ve LGBTİ’lileri çağıtmak; ya gaflet ya da art niyet göstergesidir.”

- “Yeter, hem LGBTİ’ye karşısınız hem zemin hazırlıyorsunuz. Allah ıslah etsin. Bu saçmalıktan vazgeçmezseniz biz sizden vazgeçeceğiz.”

- “Eskiden bize 4 karı alıyorsunuz derlerdi. Şimdi 2 kadın 2 erkek alın diyecekler ha gayret az kaldı.”

- “Maşallah Maşallah Hz. Aişeler kimlerle beraber. Geçen yıl 150 bin yuva yıktınız el birliğiyle bu yıl hedefiniz kaç aceba.”

- “Nafakadan eşi cezaevine giren ikinci evliligini yapan kadınlar kadın, değilmi.

Sizin için değil !!!. Çünkü evli onlar. Siz özgürlük adı altında  fuhuş  yapan kadınlar dernegisiniz. Süresiz zulüm uygulayan kan emici sülüksünüz. Istanbul sözleşmesi fesh edilsin.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
  1. Aile kurumu
  2. İstanbul Sözleşmesi
  3. TBMM
  4. İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komsiyonu
  5. Mor Çatı
  6. Türk Kadınlar Birliği
  7. Kadın Dayanışma Vakfı
  8. KADEM
  9. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Komisyon Başkanı Hülya Atçı Nergis
  10. FETÖ
  11. Kocaeli Cihan Hukukçular Derneği

YORUM YAZ

  • SinanSinan23 dk önce
    Bunlar söz meclisten içeri muhafazakar iktidar mensupları , bunların sol iktidardan ne farkları kaldı.Burdaki gruplar onların taşeronu sahi sol iktidarlar bir şey yaparken müslümanların hiç söz hakkı oluyor mu?
  • ..........29 dk önce
    Para için her boku yiyen insanlar var. Bizim derhal ab safsatasından vazgeçmemiz gerek
  • Ahmet Ahmet 30 dk önce
    Doğru çünkü iktidarda ben varım

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