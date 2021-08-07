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Gündem Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Macaristan, Burkina Faso, Özbekistan, Çin, ve Karadağ arasında ayrı ayrı çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 11:02:00 -
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Macaristan, Burkina Faso, Özbekistan, Çin, ve Karadağ arasında ayrı ayrı çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 26 Kasım 2020'de imzalanan "Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"nün onaylanması hakkında karar yer aldı. Buna göre, Türkiye ve Macaristan tarafları kara ulaştırmasında çeşitli geçiş belgesi kotaları hususunda mutabık kaldı.

Ankara'da 15 Ocak 2020 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol"ün onaylanması hakkındaki karara göre, 2 ülkenin başkentlerinde tarafların diplomatik temsilciliklerince kullanılacak arsaların takası gerçekleştirilecek.

Taşkent'te 30 Nisan 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol"ün onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu protokole ilişkin belirli değişiklikler yapıldı.

Pekin'de 13 Mayıs 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu anlaşmayla taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra piyasa ekonomisi çerçevesinde 2 ülke arasında, üçüncü ülkelere ve toprakları üzerinden transit gerçekleşen kara yoluyla yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi arzulanıyor.

Podgoritsa'da 11 Şubat 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma"nın onaylanması hakkında karara göre de Karadağ'ın diplomatik ya da konsolosluk misyonlarının bulunmadığı belirli üçüncü ülkelere seyahat ya da ikamet eden Karadağ vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlanması amaçlanıyor.

 

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