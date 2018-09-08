Milletin sanatçılarına azgın azınlık linci

Harun Sekmen İstanbul Sanat ve fikir dünyamızda yuvalanan sol faşist zihniyet Stalin’den miras aldığı zulüm kılıcını kendileri gibi düşünmeyenlerin üzerinde sallıyor. Kendileri gibi düşünmeyenleri adeta tek bir noktadan yönlendirilen sistematik lince tabi tutan sol faşist zihniyet, büyük bir itibarsızlaştırma propagandasına da imza atıyor. Yıllardan bu yana sanat ve fikir dünyamızda marjinal bir sol tahakküm kuranlar, tekelleşmiş zihniyetlerini kaybetmemek için her türlü çirkefliğe imza atıyor. Dünyanın en önde gelen fotoğraf sanatçıları arasında gösterilen ve fotoğrafları sanat galerilerinde baş köşeyi süsleyen Ara Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını çekince akıl almaz baskıya maruz kaldı.

Özellikle sosyal medyanın gücünü çok iyi kullanan seküler faşistler, Ara Güler’e yönelik büyük bir itibarsızlaştırma kampayası yürüttü. Vatan hainliğinden yargılanan firari Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturduğu dönemde Cumhuriyet Gazetesi de linç değirmenine su taşıdı. "Ustayı ‘Ara’ ki bulasın" başlığıyla çıkan Cumhuriyet, dünyaca ünlü bir ismi hedef tahtasına oturttu.

Çekmiş olduğu filmlerle yurtiçi ve yurtdışında nice ödüller alan Semih Kaplanoğlu da mütedeyyin bir duruşa sahip olmanın bedelini linç yiyerek ödedi. Sinema otoriteleri tarafından ayakta alkışlanan Kaplanoğlu, ödül almak için gittiği Adana Uluslararası Film Festivali’nde ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Kaplanoğlu, sol zihniyetin önde gelen temsilcisi Meltem Cumbul tarafından çirkin bir protestoya maruz kaldı. Akabindeki süreçte ise sosyal medya üzerinden lince uğradı.

MİLLİ DURUŞ GÖSTERENE LİNÇ

Seslendirdiği şarkılar ile milyonların diline pelesenk olan Mazhar Alanson da sol zihniyetin hazımsızlığından nasibini aldı. Bir gazeteye verdiği röportajında, “Peygamberime aşığım” sözlerini sarf edince birden bire hedef tahtasına koyuldu. Sosyal medya üzerinden bin bir türlü hakarete maruz kalan Alanson, sanat dünyasında da üstü kapalı tehditlere ve tarizlere maruz kaldı.

Sanatçı Bülent Ortaçgil de Alanson ile aynı kaderi paylaştı. Verdiği bir röportajda milli iradeye saygı uyarısı yapan ve “Yüzde 52’yi yok mu sayacaksınız? Muhalefet bunu kabul etmeli” diyen Ortaçgil akıl almaz bir tepkiyle karşılaştı. Bir başka ödüllü yönetmen Kutluğ Ataman da özellikle Gezi parkı vandallığına yönelik getirdiği eleştiriler sebebiyle sol faşistlerin mobbingine uğradı. Gezi parkı eylemleri ile ilgili, “Asosyal klavye gençliğinin sosyali keşfetmesiydi” diyen Ataman, çapulcuların hışmını üzerine çekti.

FİKİRSEL TERÖRİZME UĞRADILAR

Her fırsatta milli iradeden yana olduğunu beyan eden isimlerin başında gelen Necati Şaşmaz da itibarsızlaştırma kampanyalarına maruz kaldı. Özellikle Gezi parkı eylemleri sonrasında Başkan Erdoğan’ın yanında yer alan ve desteğini açıkça deklare eden Yavuz Bingöl de sol zihniyetin karalamalarına uğradı. Türküleri milyonlarca insan tarafından söylenen Bingöl, bir avuç azgın azınlık tarafından adeta yok edilmek istendi. Türk müziğinin duayen ismi Orhan Gencebay da Erdoğan’ın yanında bir tavır sergilediğinden dolayı linç yedi.

Son olarak da Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu, “muhafazakar sayılırız” sözleri üzerine azgın azınlığın lincine uğradı. Maruz kaldığı baskı sonrası geri adım atmak zorunda kalan Köroğlu, sözlerinin cımbızlandığı iddiasında bulundu.

Başkan Erdoğan ile birçok etkinliğe katılan, askerlere moral ziyaretine giden sanatçılarımız da sol faşist zihniyetin estirdiği fikirsel terörizme göğüs gerdi.