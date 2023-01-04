Milletin parasıyla CHP’ye hizmet

Altılı masanın ortak adayı gibi hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu, evinde ziyaret ettiği Deniz Baykal, Altan Öymen, Hikmet Çetin gibi CHP’de ağırlığı bulunan isimlerden kendi adaylığı için destek talebinde bulunurken, parti teşkilatları ve CHP’li belediyeler de seçim çalışmalarına başladı.

Başkanlığını CHP’li Fethi Yaşar’ın yaptığı Ankara Yenimahalle Belediyesi ile CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı’nın düzenledikleri ortak toplantı ile belediye personeline seçim çalışmaları hakkında eğitim verdiği ortaya çıktı.

20 Aralık’ta, belediye düğün salonunda gerçekleşen ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör’ün katıldığı seminerde, aralarında devlet memurlarının da olduğu belediyedeki çok sayıda kadrolu çalışana cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapacakları saha çalışmaları hakkında bilgi verildikleri ve görevlendirme yaptıkları öğrenildi.

20 gün izinlisiniz! Kafanızı dinleyin ev ev gezeceksiniz

Belediyedeki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, skandal toplantıya, Akit’in “Yenimahalle CHP’ye çalışıyor” haberiyle ifşa ettiği ve belediye kadrosunda olduğu halde mesaisini parti çalışmalarında harcayan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Halil Alankuş ile ilçe teşkilatında görevli Deniz Polat ve belediye iştiraki YE-PA kadrosunda görevli 500 çalışan katıldı. Saat 13.00’te mesai saatlerinde gerçekleşen toplantıya katılan çalışanlara, “Ocak ayının sonuna kadar gidin, kafanızı dinleyin. 20 gün izinli sayılacaksınız. Şubat’ta seçim startını veriyoruz. İlçede görev alacaksınız. Her bir eve tek tek gireceğiz” talimatı verildi.

Ağzı laf yapan çalışanlar evlere diğerleri seçim ofislerine

Toplantıda ayrıca, ağzı laf yapan belediye çalışanlarından 2’si kadın 2’si erkek olmak üzere gruplar oluşturularak evlerin gezileceği, diğer çalışanların ise seçim ofislerinde gelen misafirleri ağırlayacakları ve çay dağıtacakları söylenerek, görevlendirme hakkında bilgilendirme yapıldığı aktarıldı. İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediye bütçesinden maaş alan ve mesailerini kamu görevine ifa etmesi gereken belediye personeline seçimde saha görevi verilmesi, CHP’nin tek parti dönemini hatırlatırken, teşkilatlarındaki çarpık zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Benzer bir rezalet de Mersin'de!

Yenimahalle’dekine benzer bir rezaletin de Mersin’de yaşandığı da ortaya çıktı. Sevgilisi P.Ö.’yü darp ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı verilen CHP Mersin Gençlik Kolları’nın İşsizlikten ve Genç Emekten Sorumlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz’ın da Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu halde mesaisini parti çalışmalarında harcadığı tespit edildi.

Belediye çalışması gerektiği saatlerde siyasi faaliyetler yürüten Kırılmaz’ın esnaf ziyaretleri ve açılışlara yönelik görüntülerini kişisel sosyal medya hesabından düzenli olarak paylaştığı görüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki MESKİ Genel Müdürlüğü kadrosunda yer alan CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç’in ise 15 Aralık saat 16.00’da Saraçhane’deki sözde demokrasi nöbetine katılması, CHP’li belediyelerin kadrolu personelini tam kadro sahaya sürdüğünü deşifre etti.