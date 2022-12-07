Milletin meclisine kin kusan ‘FETÖ ağızlı’ Bay Kemal’e tepki

YENİ AKİT TBMM

Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Türkiye'de ahlak dediğimiz şeyi çok yıprattınız ve bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis' diyorsunuz değil mi, öyle diyorlar. Hayır, hayır. Gazi Meclis şudur; yeri geldiği zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayır diyorlardı, reddediyorlardı. Şimdi siz Meclis'i feshetme yetkisini Erdoğan'a vermediniz mi?” diyerek içinde bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Gazilik” unvanını tanımadığını ortaya koyunca kamuoyundan ve siyasilerden büyük tepki çekti.

Şentop: Büyük saygısızlık!

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren isimlerin başında bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Meclisimizin gazilik unvanını tesadüfen ya da sadece tarihin belli bir döneminde elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca bir direnişte bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu açıdan Meclis'imizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız niye siyaset yapıyorsunuz? Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Gürültü yapmak fikir açıklamak değildir.”

Oktay: FETÖ’nün sözcüsü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Meclis kürsüsünden, Kılıçdaroğlu’na şu cümlelerle tepki gösterdi: “Kılıçdaroğlu Türkiye’ye iki gözünü birden kapatmış bir halde bakıyor. Dolayısıyla nereye baksa karanlık. Hangi doğruyu gösterseniz kafasını diğer tarafa çeviriyor. Şimdi böyle bir zihniyete hangi doğruyu nasıl anlatacaksınız? FETÖ’nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclis'e Gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimiz şahit olun. Senin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu, üzerine bombalar yağmış bir Meclis'e gaziliği yakıştırmayan bir genel başkanın size vaat ettiği ancak 'siyaset üstü dostları tarafından mandacılıkla yönetilen' bir ülke olabilir. İnanıyorum ki buna cevabı yüce milletimiz verecektir!”

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ise şunları söyledi: “Gazi Meclis'e saygıdan bahsettiğinde, 'bırakın bu ayakları' diyen Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis gazi bir meclistir. 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir meclistir. Eğer bu Meclis'in gaziliğine saygı duymuyorsanız, Allah aşkına neye saygı duyacaksınız?”

Aydemir: Hakaret etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gazi Meclis” ifadesine itirazına tepki göstererek, “Sayın Kılıçdaroğlu, resmen Meclisimize hakaret etti. Milli mücadeleden bu yana gazilik sıfatını taşıyan Meclis’e, ‘Geçin bu ayakları’ diyor” dedi.