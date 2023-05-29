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Yerel Milletin kutlaması sürüyor! Mahalle muhtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan için 7 koyun kestirdi
Yerel

Milletin kutlaması sürüyor! Mahalle muhtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan için 7 koyun kestirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-29 20:30:00 -
Milletin kutlaması sürüyor! Mahalle muhtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan için 7 koyun kestirdi

Yozgat'ta mahalle muhtarı Osman Çıtak, seçimlerde zafer kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 7 küçükbaş hayvan kestirdi.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Yenimahalle Muhtarı Osman Çıtak, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için adağını yerine getirerek, 7 küçükbaş hayvan kestirdi.

Yozgat’ta seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda adak adayan Aydıncık ilçesi Yenimahalle Muhtarı Osman Çıtak, seçim sonuçlarının ardından ilçe meydanında adağını yerine getirdi. Aydıncık ilçesinde de vatandaşlar, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ardından davullu zurnalı kutlama yaparak, sevinç gösterilerinde bulundu.

"7 adağı cumhurbaşkanımız adına kesiyorum"

Seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi halinde adak adadığını söyleyen Yenimahalle Muhtarı Osman Çıtak, “İkinci tura kaldığından dolayı kısmet bugüneymiş, 7 adağı cumhurbaşkanımız adına kesiyorum. Çünkü cumhurbaşkanımız yedi düvelle savaştı. Bunlar ona helal olsun. Kendisine hayırlı olsun diliyorum, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


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