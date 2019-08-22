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"Milletin Kapısı" vatandaşın hizmetinde

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini doğrudan aktarabilmeleri için ‘Milletin Kapısı’ sloganı ile hayata geçirdiği ‘Açık Kapı’ projesi, uygulanmaya başladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
"Milletin Kapısı" vatandaşın hizmetinde

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini doğrudan aktarabilmeleri için ‘Milletin Kapısı’ sloganı ile hayata geçirdiği ‘Açık Kapı’ projesi, uygulanmaya başladı.


Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini ‘Milletin Kapısı’ sayesinde birinci ağızdan bildirebileceklerini aktardı. Açık Kapı Biriminin, vatandaşa yönelik hizmet kalitesini ve sunumundaki hızı arttırmayı amaçladığını bildiren Kaymakam Demir, vatandaşın başvurularının sonucunun da SMS yoluyla kendilerine bildirileceğini kaydetti. Kaymakam Demir, “İçişleri Bakanlığımızın devletle vatandaş arasında iletişim ve güveni artırmak ve vatandaş başvurularına hızlı ve etkin çözüm sunulmasını sağlamak amacıyla başlattığı ‘Açık Kapı’ projesini ilçemizde de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Kaymakamlığımızdan herhangi bir talepte bulunan vatandaşlarımız, ilk olarak Hükümet Konağımızın 2. katında oluşturulan Açık Kapı Birimine başvuru yapacak. Veya internet ortamında da başvurusunu yapabilecek. Birim personellerimiz, burada vatandaşlarımızın sorunları dinleyecek ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlarla iletişime geçecek. Vatandaşın başvurusu ile ilgili sonuçlar da SMS yolu ile kendilerine bildirilecek” dedi.


Açık Kapı Birimi’nde 17 hizmet ve 322 de konu başlığında başvurunun değerlendirileceğinin bilgisini veren Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Açık Kapı projesi, vatandaşların taleplerinin alınması, etkin ve verimli şekilde kurumlara iletilmesi ve oradan da hızlı şekilde geri dönüşüm sağlanmasını amaçlıyor. Açık Kapı Birimi, valilik/kaymakamlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik hizmetleri, çevre ve şehircilik işlemleri, din hizmetleri, eğitim hizmetleri, ekonomi ve sanayi hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji hizmetleri, gıda, tarım ve hayvancılık hizmetleri, tapu ve kadastro hizmetleri, kültür ve turizm hizmetleri, yerel yönetim hizmetleri, orman ve su işleri hizmetleri, sağlık hizmetleri, gençlik ve spor işlemleri gibi birçok konuda vatandaşımıza birinci ağızdan yardımcı olacak. Bu sistem sayesinde talebi alınan vatandaş, ilgili kuruma gitmeden sonucunu biz kendisine ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
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