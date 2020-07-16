Milletin gücü egemenliğimizin teminatıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

TÜRKSAT’ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili, “Milletimiz, Türkiye’de artık darbeler defterinin kapandığını tüm dünyaya gösterdi” dedi. Karaismailoğlu, “Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. 15 Temmuz zaferi, tanklara ve uçaklara meydan okuyan milletimizin, şehit ve gazilerimizin onurudur” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İzmir’de Kadifekale Hava Şehitliği’nde gerçekleştirilen törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Demokrasimiz, genç bir demokrasi olmasına rağmen ağır bedeller ödedi ama bu bedellerin bir daha ödenmeyeceğine dair şehitlerimiz çok büyük bir ders verdi. Devletin, milletin malını çalan, onları kullanmaya kalkan, milletine karşı bombalarla silahlarla, helikopterlerle, uçaklarla darbe yapmaya çalışanlara da aziz milletimiz dünyanın en büyük dersini vermiştir. İnşallah ben şundan eminim ki bu topraklar bir daha darbe girişimiyle anılmayacak” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen ve 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yakınları ile esnaf birlikleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar” programına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Temmuz 2016 gecesi kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden tek bir vücut olan ve vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman milletimizin, demokrasinin asıl sahibinin halk olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirerek, bu yolla milletin egemenliğinin teminat altına alındığını kaydetti. Pekcan, “Birlik ve beraberlik içinde her türlü tehdit ve saldırının üstesinden daima gelen Türkiye, 15 Temmuz’dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir” dedi.