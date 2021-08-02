Milletin evlatları yaraları sarıyor

Yavuz Selim İstanbul

Sel felaketini yaşayan da karşısında onları görüyor, deprem afetini yaşayıp yardım eline muhtaç kalan da... Ülkemizin en zor zamanlarında dağ tepe aşarak mağdurların imdadına koşan alnı secdeli yardımseverler, emanet olarak aldıkları yardımları mazluma, mağdura ulaştırıyor. Her afette dünyaya iyilik dersleri veren yardım kuruluşlarımız bu kez ‘yeşil vatan’ın hasar gördüğü bu zor zamanda seferberlik başlattı. Önce Antalya Manavgat’ta ormanın büyük bölümünü saran, can ve mal kaybına yol açıp birçok mahallenin tahliyesine sebep olan yangınla gündeme gelen ardından 26 şehirde alınan “yangın” haberiyle kahrolan yürekler, İslami STK’ların harekete geçmesiyle bir nebze olsun serinliyor. Söndürme çalışmalarında da, tahliye faaliyetlerinde de yer alan ekipler, yangınzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için adeta hayırda yarışıyor.

İHH’nın uzman ekipleri iş başında

İtfaiye erleri ve AFAD ekiplerinin sahada yangın söndürme girişimlerinde en büyük destekçileri İHH Arama Kurtarma mensupları oluyor. İHH’nın yangın söndürme konusunda uzman ekipleri, işlerini güçlerini bırakıp İHH Arama Kurtarma bünyesinde yangın bölgelerine akın ediyor. İHH ekipleri Antalya Manavgat, Hatay, Uşak, Muğla, Kayseri’de yangın söndürme faaliyetlerinde bizzat bulunarak yeşil vatanın en az hasarla kurtulması için geceli gündüzlü çalışma yürütüyor. 24 saat nöbetleşe çalışan İHH, yangına müdahale ettikten sonra hızlıca tahliyelere başlıyor. Yangından dolayı tahliye edilen evlerdeki vatandaşlar için çadır kurma faaliyetleri için AFAD ekiplerinin en büyük yardımcı gücü İHH oluyor. Bu kapsamda destansı başarılar elde eden İHH ekipleri, göz yaşartan bir yardımda başrol oynadı. İHH ekipleri, Manavgat merkeze 30 km uzaktaki Yaylaalan Köyü’nde 7 vatandaşı tahliye etti. Yangın dumanı yolu kapatmasına rağmen köydekilere ulaşmak için yangının arasından geçen İHH ekipleri, Mehmet amca ile torununun oyuncağını alarak köyden ayrılmayı başardı. İHH’nın gezici aşevleri de Antalya Manavgat başta olmak üzere yardım bölgelerine ulaşmış durumda. Bölgedeki tüm canlılara yardım ulaştıran İHH, su problemi yaşayan kedi, köpek ve diğer hayvanların da ihtiyaçlarını gideriyor.

DİYANET VAKFI seferber oldu

Türkiye Diyanet Vakfı, Antalya Manavgat başta olmak üzere orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara ayni ve nakdi yardım ulaştırıyor. Yeşil vatan seferberliği başlatan Diyanet Vakfı, 1 İyilik 1 Fidan kampanyasıyla vatanın her köşesini iyilikle yeşertme girişimi başlattı. Hayırseverler FİDAN yazıp 5601’e SMS göndererek TDV’nin kampanyasına 10 TL bağışta bulunabiliyor.

İDDEF yine önde

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ekipleri Antalya’daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara destek olmak için bölgede bulunuyor. İDDEF, Antalya başta olmak üzere güney sahillerimizde çıkan orman yangınlarından etkilenen bölgelere 100 bin fidan dikme hedefiyle harekete geçmiş durumda. Vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS yoluyla Fidan yazıp 7230’a göndererek 1 fidan (10 TL) bağışlayabiliyor.

CANSUYU ve DENİZ FENERİ

Cansuyu Derneği de, Adana’nın Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde kapı kapı dolaşarak yangından etkilenen ailelere çeşitli yardım ulaştırıyor. Deniz Feneri Derneği ise Antalya/Manavgat, Adana, Osmaniye, Muğla/Marmaris bölgelerinde yangından etkilenenlere yönelik hummalı yardım çalışmaları yürütüyor.

Kızılay, Ege ve Akdeniz’in farklı bölgelerinde çıkan yangınlardan etkilenenlere yönelik gıda, giyim ve psikolojik destek veriyor. Afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan Kızılay ekipleri, orman yangınlarından etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı şehirler ve noktalarda ilk günden bu yana yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yangınlardan etkilenen afetzedelere uzman ekipler tarafından psikolojik destek de veriliyor. Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından etkilenenler için sıcak yemek, hijyen, gıda malzemesi, yatak, battaniye, su tankı ve giyim yardımları sağlanıyor. Kızılay, evlerinden ayrılamayanların ihtiyaçlarını ise mobil ekipler ile karşılıyor. Günlük su ihtiyacının giderilmesi amacıyla su tankı yardımı ve küçük yaralanmalara ilk yardım müdahalesi yapan Kızılay ekipleri, afetin psikolojik etkilerinin azaltılması için psikolojik destek faaliyetlerinde de bulunuyor. Kızılay, gıda desteğini, su, kumanya ve paketli gıda gibi acil beslenme kitleriyle gün boyunca 9 mobil beslenme aracı, 1 sahra mutfağı ve bölgelerdeki aşevlerinin yanı sıra belediye ve STK’larla ile iş birliği içinde sağlıyor. Oteller ve özel kuruluşlardan kapasiteleri oranında beslenme hizmetine destek alınırken, yardımlar bölgelere ulaştırılıyor.



